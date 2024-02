Colectivos en Santa Fe: advierten de medidas de fuerza de los choferes

A horas del pago de sueldo de los choferes, se agrava todavía más la situación del transporte público en la ciudad de Santa Fe y todo indica que se aproxima un nuevo paro de colectivos. Los empresarios advierten que solo tienen fondos para abonar entre el 40% y el 50% de los salarios de los trabajadores. Ante esta situación, adelantan que es muy probable que los choferes apliquen medidas de fuerza, y que las mismas abarquen el servicio urbano e interurbano."Hoy vamos a pagar lo que podamos, mañana creería que los trabajadores van a tomar medidas", adelantó Gerardo Ingaramo, presidente de la Federación Argentina del Transporte automotor de pasajeros, y fue contundente: "Si mañana se para, no se pone más en marcha el transporte en la ciudad".El empresario explicó que la situación es "terminal", ya que desde Nación ya avisaron que no enviarán el Fondo Compensador, que se encarga de subsidiar al transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país, lo que significa alrededor de 250 millones de pesos para el sector. A su vez, las empresas también deben afrontar el desembolso de casi 200 millones de pesos más por el aumento de sueldos acordado en paritarias."El pacto fiscal establece que las provincias tienen que hacerse cargo. Hay provincias que ponen plata, hay provincias que no. Si la provincia de Santa Fe no libera fondos, mañana el urbano y el interurbano van a estar parados por lo menos en la capital provincial", agregó Ingaramo.Ante este crítico panorama, Ingaramo indicó que analizan retirarse de la prestación del servicio. De hecho, sostuvo que ya presentaron un procedimiento preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo."Estamos analizándolo porque no podemos ni siquiera reparar las unidades. Estamos funcionando porque estamos en febrero, cuando haya que cubrir todo el servicio a partir de marzo, no vamos a llegar", sostuvo en diálogo con"Ya lo hablamos con la Provincia, ya se lo advertimos a la Municipalidad, pero todo el mundo espera hasta el último momento. Mañana creo que no va a haber colectivos, salvo que la UTA acepte esperar hasta que algún día le paguemos la diferencia del sueldo. Antes esperábamos el Fondo Compensador, ahora ya no", concluyó.