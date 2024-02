Reportaron 138 casos nuevos de dengue y 96 de coronavirus en Entre Ríos

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Epidemiología, actualizó el reporte epidemiológico semanal en lo que respecta a la situación de dengue, con una notificación de 138 casos nuevos. Además, se confirmaron 96 casos de coronavirus.



La reciente actualización del monitor corresponde a la quinta semana epidemiológica (periodo del 28 de enero al 3 de febrero) y está disponible en la página web de la cartera sanitaria. Detalla que, en un período de seis meses –que comprende desde el 1 de agosto de 2023 al 3 de febrero de 2024–, la provincia registra un total acumulado de 308 casos de dengue. De ellos, 128 corresponden a la categoría de autóctonos, 72 importados y 108 en investigación (son confirmados, pero resta determinar si corresponden a autóctonos o importados).



Los departamentos que más casos registran son: Paraná (87), La Paz (69), Federación (51) y Concordia (31).



Prevención



Sin mosquito Aedes aegypti, no hay dengue. Por eso es primordial vaciar, limpiar y cubrir recipientes que puedan acumular agua estancada, como macetas, neumáticos, recipientes de agua, entre otros. Además de eliminar los criaderos de mosquitos, contribuye a prevenir los contagios el uso de repelentes en la piel y en la ropa (preferentemente de mangas largas y pantalones largos); colocar mosquiteros en puertas y ventanas para evitar el ingreso de los mosquitos al domicilio; cambiar el agua de bebederos y floreros con frecuencia; mantener limpios los desagües y canaletas para evitar la acumulación de agua.



Asimismo, ante el reporte de casos, el Ministerio de Salud y los municipios realizan acciones de bloqueo que incluyen la fumigación como una medida adicional de control de mosquitos.



Es importante recordar que la prevención del dengue es responsabilidad de todos, y que estas medidas deben ser implementadas de manera constante para lograr resultados efectivos.



Covid-19



Por otra parte, en cuanto a la situación epidemiológica a causa del Covid-19, en el acumulado semanal el total de casos asciende a 96. Cabe destacar que 47 pertenecen a la franja etaria de 50 años y más. En tanto, se registra un solo ingreso a Unidad de Terapia Intensiva (UTI).



Los casos se concentran en 11 de los 17 departamentos: Paraná (47), Concordia (29), La Paz (5), Victoria (4), Federación (3), Colón (2), Villaguay (2), Diamante (1), Gualeguay (1), Gualeguaychú (1) y San Salvador (1).



En lo que respecta a ocupación de UTI, en general, se registra un porcentaje del 54,2. Cabe citar que el monitor muestra la ocupación total, no sólo de casos de covid.



Dicho esto, desde la cartera sanitaria se insta a no descuidar las pautas de prevención, tanto para dengue como Covid-19, teniendo en cuenta que el compromiso de todos evita la propagación de ambas enfermedades.



Cuidados



Los contagios a causa de la infección por coronavirus pueden evitarse con pautas sencillas: lavado de manos con agua y jabón (sobre todo después de estar en lugares públicos, toser o estornudar, o luego de tocar superficies potencialmente contaminadas); ventilación de ambientes y limpieza de las superficies con alcohol diluido en agua (en proporción 30-70). También es importante desechar los pañuelos descartables y toser o estornudar cubriendo la nariz y la boca con el pliegue del codo.