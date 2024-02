La Fiesta de la Artesanía en Colón tuvo su debut con “La T y la M”

Una multitud disfrutó del show de La T y La M en Colón

En el predio ubicado en el acceso a la Ciudad, se dio inicio en Colón a la 39na Fiesta Nacional de la Artesanía en el año del rubro dedicado al vidrio.El Intendente José Luis Walser recibió al Gobernador Rogelio Frigerio con quien visitó a los artesanos luego de la apertura oficial.Muchísimo público disfrutó de la primera noche que contó con el cierre musical de La T y La M.Rogelio Frigerio dijo al dejar inaugurado el evento junto al intendente de Colón:afirmó.También, agregó: "Celebro y felicito a todo el equipo del municipio por el esfuerzo de sostener una edición más en un contexto muy difícil".El Gobernador de Entre Ríos dijo, además: "La responsabilidad que siento en esta fiesta tan importante, pero en cada una de las fiestas populares de Entre Ríos, es de promoverlas, que se conozcan más de lo que ya se las conoce, el resto de los argentinos, pero también en el mundo".Para finalizar, Rogelio Frigerio expresó: "Necesitamos más excusas para que nos visiten y esta fiesta es una excusa más para que vengan, conozcan Colón y todo el Departamento, disfruten de nuestras bellezas naturales, de nuestra cultura y del don de gente, de la calidez que tenemos los entrerrianos para recibir a todos los turistas" señaló.El Intendente José Luis Walser destacó por su parte: "Este es un trabajo que hacemos entre todos, que amamos y que lo hacemos de manera pasional, eso es Fiesta Nacional de la Artesanía". "Hemos tomado la decisión política de llevar adelante esta edición 39 de nuestra Fiesta porque para nosotros significa mucho"."Este lugar nos permite algo que nos hemos propuesto desde la primera vez que nos pusimos organizar la Fiesta Nacional de la Artesanía y que es poner al artesano en el centro" sostuvo.Añadió, además: "Este predio nos permite tener más amplitud y más artesanía en vivo, tiene un valor importantísimo, porque como decía Hugo Da Silva, es difícil valorar aquello que no se conoce"."Esta fiesta constituye nuestro orgullo, pero además es la principal muestra artesanal del país, y la concebimos trayendo de todo el país a los mejores artesanos" indicó el Intendente de Colón.José Luis Walser agradeció el acompañamiento de Rogelio Frigerio y dijo: "En 50 días ya nos visitó dos veces el Gobernador, histórico para Colón, no recuerdo la última vez que vino un gobernador a la Fiesta Nacional de la Artesanía"La Coordinadora de la fiesta, Gimena Bordet, manifestó al dirigir la palabra: "Quiero expresar la alegría que sentimos con todo este gran equipo organizador por esta noche tan especial y agradecer por todo el trabajo realizado en un contexto tan complejo, y especialmente a los artesanos que son el centro de nuestra fiesta" puntualizó.Del acto apertura y la primera noche participaron además intendentes del Departamento, legisladores, funcionarios, autoridades y representantes de las fuerzas de seguridad, como así referentes de instituciones locales.El popular grupo de cumbia ofreció un repertorio con sus temas para bailar que pudo disfrutarse en el nuevo predio de la fiestaPasada la medianoche, el grupo de Buenos Aires La T y La M presentó un espectáculo con sus canciones de cumbia que popularizaron en los últimos años.Fue en la primera noche de la Fiesta Nacional de la Artesanía que comenzó el sábado 3 de febrero y que contó con un importante marco de público.El dúo de Tobías Medrano y Matías Rapen interpretaron sus éxitos que cuentan con millones de reproducciones tanto en Youtube como en Spotify, y no faltó el que los catapultó a la fama: "Pa´ la Selección" que expresa la pasión que sienten por el equipo argentino.El escenario contó con los shows de Los Famosos, Palo Borracho, La Quarentona y Nico Zabala "Cumbia Party" que también fueron muy bien recibidos por el público.Este domingo actuarán Volátil Rock, Cazadores, La Big Band y la popular Rocío Quiróz, mientras que el cierre estará a cargo de Los Palmae.La entrada general tiene un valor de $4000 y de $2000 para los residentes de la Ciudad.Un programa propio de la fiesta puede seguirse por el Facebook de la Municipalidad de Colón, por el canal local Cat´s TV y por la Red Entrerriana de Telecomunicaciones.Alrededor de 400 inscriptos formaron parte de esta nueva edición, que contó con un recorrido diferente por la Ciudad. Un atleta de Escobar se quedó con el podioEn el marco de la 39° edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se lleva a cabo del 3 al 11 de febrero en el predio Emcoer (Acceso a Colón por Ruta 135), el municipio a través de la Dirección de Deportes organizó la tradicional Maratón que reunió atletas de toda la región, familias, vecinos y público en general.El evento contó con el acompañamiento del Intendente de la Ciudad de Colón José Luis Walser y la Coordinadora de la Fiesta Gimena Bordet, la Directora de Deportes de la Municipalidad Jesica Britos, funcionarios y concejales. El Presidente Municipal aprovechó la oportunidad para realizar la Maratón de los 5 km, a la vez felicitó y agradeció a los corredores que año a año se suman a la propuesta deportiva y el fortalecimiento de dicha actividad como un punto de encuentro en la Fiesta Nacional de la Artesanía.Cabe destacar que, como cada año, se destacó la participación de corredores y público presente de diferentes puntos del país, como así también de la República Oriental del Uruguay, quienes alimentan el lazo fraternal que existe entre las comunidades.Participaron más de 400 corredores, en las modalidades 5 y 10 km (recreativa y competitiva). Hubo sorteos y regalos, entrega de reconocimientos y trofeos y la tradicional foto en el podio con las copas y medallas para cada una de las categorías, según el grupo y la edad. Una jornada hermosa en la que no faltó la música, las frutas y un entorno saludable con puntos de hidratación y masajes para los atletas. A continuación, el detalle del podio en las diferentes categorías:Categoría 10 Km – Femenino:1- Silvana Chaulet (Villa Elisa)2- Pamela García (Concepción del Uruguay)3- Priscila Rodríguez (San José)Categoría 10 Km – Masculino:1- Santiago Escobar (Pilar, Buenos Aires)2- Martín Ibarra (Gualeguay)3- Carlos Martinelli (Gualeguaychú)Categoría 5 Km – Femenino:1- Soledad Quiñones2- Verónica Blanc3- María Florencia ÁlvarezCategoría 5 Km – Masculino:1- Valentino Cáceres2- Joaquín Chanseaud3- Juan Robles