Calor agobiante en gran parte del país: sensación térmica de 38º en Paraná

Las térmicas en localidades de Chaco, Santiago del Estero y Formosa ya rozan este mediodía los 40 grados, en una jornada con alerta roja por calor extremo en quince provincias del centro, oeste y norte del país, donde las temperaturas son "muy peligrosas para la salud", mientras otras de nivel amarillo y naranja se extienden en el resto del norte y el este, informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



Según el ranking de temperaturas actualizado a las 17, las localidades de Santiago del Estero (44.9), Presidencia Roque Sáenz Peña (42.8 grados) en Chaco, las ciudades capitales de Chaco y San Fernando del Valle de Catamarca con 42ºC y San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, llegó a 41,6ºC.



Además, la sensación térmica en las ciudades correntinas de Ituzaingó es de 45 grados y en Paso de los Libres de 41.4; en tanto en Santa Fe en Sauce Viejo es de 41; en Sunchales, 40.6; y en San Miguel de Tucumán, 40.1.



El alerta roja por temperaturas extremas rige en 15 provincias argentinas como en el noroeste de Salta, en localidades como Rivadavia; noroeste de Almirante Brown y General Güemes, en la provincia del Chaco; y en Bermejo, Matacos, Ramón Lista y Patiño, en Formosa.



Esta advertencia máxima por temperaturas extremas continúa en los valles salteños del sur como Cachi, Antofagasta de la Sierra, Belén, Cafayate, Tafí del Valle; en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Santa Rosa y gran parte de la provincia de Buenos Aires (a excepción de una parte del noroeste y la costa Atlántica que rige alerta naranja) y la ciudad de Buenos Aires.



La zona serrana cordobesa de Minas, Cruz del Eje, Pocho, San Alberto y San Javier junto con las áreas centrales en Río Primero, Segundo y Tercero Arriba comparten hoy este alerta nivel rojo, al igual que el norte y oeste de la provincia de San Luis; sur santafecino en localidades como Rosario, Iriondo, San Lorenzo, Constitución, Caseros y General López.



Se incluyen también gran parte de Neuquén, a excepción del sur; y el oeste de Entre Ríos. En Paraná, a las 17 de este sábado, la temperatura era de 37°C, pero la sensación térmica alcanzaba los 38ºC, según pudo saber Elonce.



El alerta roja indica que las temperaturas en esa zona son "muy peligrosas y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables", por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (entre las 10 y las 16).



Bajo alerta naranja, se encuentran la costa bonaerense, desde Castelli y Chascomús hasta Costa de Tres Arroyos junto con la zona serrana bonaerense de Tandil, Lobería, Necochea y Benito Juárez y el noroeste de esa provincia, en General Villegas, Ameghino y Rivadavia; las zonas del norte pampeano, en Chapaleufú, Rancúl y Trenel y la localidad de Gobernador Dupuy, en la provincia de San Luis.



También rige ese alerta en el sur cordobés en localidades como en la zona baja de Río Cuarto, Roque Sáenz Peña; en la provincia de Tucumán, oeste de Santiago del Estero, sur de Jujuy y noreste salteño.



Las temperaturas bajo el nivel naranja "pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo".



En el nivel amarillo se ubican centro y oeste de la provincia de Salta; este de Santiago del Estero; norte y parte central de Córdoba; zona baja de Coronel Pringles y General Pedernera, en la provincia de San Luis; el resto de la provincia santafecina; centro y sur del Chaco; sur de Formosa, Corrientes, Misiones y oeste de Entre Ríos.



El nivel amarillo implica que las temperaturas tendrán un efecto leve a moderado en la salud pero pueden ser pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas. Las recomendaciones para evitar un golpe de calor Frente a estas temperaturas extremas, el Ministerio de Salud recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada, no exponerse al sol en exceso, prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores, evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.



Además, evitar comidas muy abundantes, ingerir verduras y frutas, reducir la actividad física, usar ropa ligera, holgada y de colores claros; permanecer en espacios ventilados o acondicionados y recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos pueden prevenirlo y contrarrestarlo.