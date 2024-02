Los incendios en el Parque Los Alerces ya destruyeron 3.005 hectáreas

Sociedad Brigadistas entrerrianos combaten el fuego en el Parque Nacional Los Alerces

Un total de 254 brigadistas continuaron hoy con el trabajo en el terreno para contener el fuego que desde hace una semana afecta al Parque Nacional Los Alerces y que hasta el momento consumió un total de 3.005 hectáreas de bosques en las provincias de Chubut y Río Negro, según se informó oficialmente.Durante este viernes se desarrolló una estrategia combinada de cuadrillas de brigadistas con líneas de agua, equipos de bombeo y herramientas manuales en los puntos críticos de los sectores del incendio forestal, indicaron en el último parte desde el Comando Unificado del Parque Nacional Los Alerces y el Servicio Provincial del Manejo del Fuego de la Secretaría de Bosques de Chubut.“Según el análisis del polígono, la superficie afectada es unas 3.005 hectáreas aproximadamente. El fuego continúa activo en todos los frentes, comportándose con especial intensidad en los cañadones, dadas las condiciones del viento variable, predominante del sector Noroeste que presentó ráfagas de 75 kilómetros por hora”, señalaron esta noche.Estas condiciones extremas en los focos activos, con turbulencias y remolinos, generaron columnas convectivas que incrementaron la intensidad del fuego con el consiguiente repliegue del personal de terreno hasta las zonas de seguridad, precisaron.De acuerdo con la planificación para mañana y dadas las mejoras de las condiciones meteorológicas previstas; se podrán utilizar los medios aéreos y atacar los sectores con fuego activo para evitar la propagación fuera de los perímetros.Hoy, el dispositivo de apoyo aéreo operó solamente durante las primeras horas de la mañana, ya que los intensos vientos no impidieron su utilización durante todo el día, en tanto que la flota de drones de observación monitoreó los puntos calientes y el avance de los frentes de fuego.Según el Comando Unificado, “en terreno se destacaron autobombas de los cuarteles de bomberos de la región en los predios con infraestructura, y la maquinaria vial se destinó para abrir cortafuegos y fajas de contención en sectores y mantener los caminos rurales internos”.Los servicios turísticos habilitados funcionan normalmente y se recomienda conducir con extrema precaución en el tramo de la ruta provincial 71 que atraviesa el Parque Nacional, debido a la alta circulación de los vehículos afectados a la logística del operativo, que tienen prioridad de paso en todo el camino.Las autoridades precisaron que un total de 347 personas trabajan hoy en el operativo, de las cuales 254 se desempeñan en el terreno dedicadas específicamente al combate y logística de las cuadrillas; en tanto que 93 agentes se ocupan del apoyo logístico.La logística desplegada para el alojamiento de los brigadistas organizó dos campamentos en los establecimientos recreativos de Planta Educativa y Bahía Rosales, con un servicio de provisión deviandas y comidas, con sanitarios y duchas calientes; y un sector especial para la recuperación física diaria de los combatientes."El día de hoy, todo fue muy difícil y muy complicado, cayeron algunas gotas. Veremos si esto sigue", dijo ael intendente del Parque Nacional Los Alerces, Danilo Hernández Otaño."El fuego está muy difícil, explotaron varios focos, así que la tarea está realmente complicada", señaló."Está lloviendo suavecito, si la cosa sigue va a ayudar; si es como esta mañana que llovió quince minutos y no hubo nada más, realmente no sirve de mucho", concluyó Hernández Otaño.