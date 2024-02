Aumentó el pasaje de colectivos entre Paraná y Diamante

Aumentó el combustible y las empresas de colectivos que unen Paraná con Diamante decidieron incrementar el costo del pasaje.



Según se informó, desde este viernes el boleto cuesta $2500. De esta manera, muchas personas deberán contar con $5000 diarios para ir y volver de trabajar o estudiar.



“Cuando comience a cursar, con estos valores, voy a gastar 100 mil pesos solamente en pasajes”, expresó una joven a FlowNoticias.



“A mí me afecta, viajo todos los días a la facultad, será imposible. Sino se puede viajar. tenés que cursar menos materias, implica estirar más la carrera. De Paraná a Santa Fe sale 500 pesos y tienen descuento los estudiantes. No entiendo por qué no ofrecen un descuento a los que viajan todos los días”, indicó otra mujer.



Otro hombre, señaló: “el que viaja todos los días, ida y vuelta, obvio que le afecta”.



Al mismo tiempo, los usuarios indican que los aumentos no se condicen con mejoras y más horarios en los servicios. Informan que viajan parados o se quedan varados en diversas ocasiones por no contar con espacios suficientes en algunos horarios.