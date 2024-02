Lotocki: "nunca escuché un juez que diga el cirujano tuvo intención de matar"

El cirujano Aníbal Lotocki habló en el día de su cumpleaños con la criminóloga Brenda Márquez Espíndola sobre su situación judicial y cómo vive el día a día en la cárcel y sostuvo: "Nunca escuché, excepto a mí y a los médicos de Maradona, que un juez diga que el cirujano tuvo intención de matar".



El cirujano cumple prisión preventiva por la muerte de Cristian Zárate en 2021. Está preso desde el 18 de octubre en el penal de Ezeiza.

El médico, que cumple 54 años, dijo que la muerte del hombre que se operó con él "no es un caso aislado" y que en el ámbito de la cirugía estética "hay cosas que no se pueden evitar".

Además, citó el caso por la muerte de Diego Armando Maradona: "Nunca escuché, excepto a mí y a los médicos de Maradona, que un juez diga que el cirujano tuvo intención de matar".



"Es una locura", insistió. Sostuvo que si esta causa sienta jurisprudencia cualquiera podría ir preso 25 años. "Los médicos van a preferir conducir un taxi que entrar a un quirófano", subrayó.

Lotocki fue condenado a 8 años de prisión y a 10 de inhabilitación para ejercer la medicina en la causa por el delito de lesiones graves contra Silvina Luna y otras tres modelos.

El cirujano que cumple prisión preventiva por la muerte de Cristian Zárate confirmó que van a apelar, pedirán la excarcelación y la nulidad de la medida. Sin embargo, aclaró que mientras no se resuelva, acatará la decisión de la Justicia.