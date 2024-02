"La T y la M" se presentarán en la Fiesta de la Artesanía en Colón

“La T y la M” llegan a la ciudad de Colón a pura cumbia y con su tradicional “fiesta mundialista”.



El dúo que popularizó la Selección Argentina subirá al escenario Ramón Cabrera en la primera noche de la Fiesta Nacional de la Artesanía, para compartir con el público las canciones que los llevaron a la masividad durante el Mundial y los últimos lanzamientos.



El cambio en la grilla oficial se da por cuestiones ajenas a la organización, debido a la agenda de La Kuppé y de Valentino Merlo, dieron a conocer los organizadores.



Tobías Medrano y Matías Rapen integran “La T y la M”. El grupo de cumbia que se popularizó gracias a la Selección Argentina de fútbol. La dupla se conoció en plena pandemia: durante la cuarentena Tobías subía canciones a YouTube y Matías le propuso grabar en su estudio “Tute records”, como lo hacía con otros músicos de la zona. Como tuvieron tanta repercusión, y sumado a la buena relación que se generó, ambos decidieron comenzar con la banda a la que denominaron “La T y la M”.



En julio del 2021, Argentina le ganó a Brasil y obtuvo la Copa América después de 28 años de no obtener un trofeo internacional. La alegría fue tal que el equipo compartió los festejos y la música no faltó. Lo que Tobías Medrano y Matías Rapen no se imaginaron era escuchar su canción “AM (cover)”, versión en clave cumbia del hit de Nio García y Flow La Movie, coreada por los jugadores en el vestuario. Tal fue la sorpresa y visibilidad que tuvieron que eligieron seguir por ese camino. En septiembre de 2021 lanzaron el single “Messirve 3” junto con el videoclip, tiempo después volvieron a grabar con a Ke Personajes.



En abril del año pasado el dúo reversionó tres de sus canciones de su álbum en vivo “Le Mandamos Cumbia Perro”. La producción se llevó a cabo en el Teatro Premier de Buenos Aires y el 4 de diciembre la banda se presentó en vivo en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora. En el mes de octubre editaron su primera canción original “No soy un 10”, una cumbia fusionada con reggaetón. El 22 de noviembre ya comenzado el mundial, de forma repentina salieron a las plataformas con “Pa’ La Selección”, un tema a pura cumbia que expresa la pasión que sienten por el equipo argentino.



Las entradas generales estarán a la venta en puerta a un valor de $4000 y para los residentes de Colón (presentando DNI) a un valor de $2000. Menores de hasta 11 años no abonan entrada.