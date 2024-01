Convocan a donar sangre en toda la provincia: los horarios en cada hospital

El Ministerio de Salud entrerriano promueve esta práctica invitando a la ciudadanía a acercarse a los bancos de sangre distribuidos en la provincia. Es un procedimiento fácil, seguro, que no afecta la salud de la persona donante y puede salvar hasta cuatro vidas.La única fuente de obtención de este tejido vital es la donación, porque la sangre no se puede fabricar. Por eso, desde el programa provincial de Hemoterapia del Ministerio de Salud de Entre Ríos se trabaja en esta campaña, como una forma de tomar conciencia por parte de toda la sociedad y para que en los hospitales y centros de referencia no falte este insumo vital.Solidarizarse con aquellas personas que requieren de transfusión de sangre o hemocomponentes, permite crear una cultura de donación basada en un principio solidario. Cada persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses. Los hombres pueden donar hasta cuatro veces en un año y las mujeres, tres.La titular del programa provincial de Hemoterapia, Lucrecia Etcheverry, destacó que los objetivos se centran en la “promoción y concientización sobre la donación voluntaria, la formación y capacitación del personal que realiza tareas relacionadas con la hemoterapia de toda la provincia, la formación de una red provincial y la participación activa en la red nacional”.Florencia, registrada como donante voluntaria, indicó: "Hace muchos años que soy donante voluntaria. Lo sigo haciendo porque es una actividad que no lleva tiempo y realmente ayuda a muchísima gente”. Y continuó: “Me parece una acción muy sencilla, para la gran devolución que tiene. La mayoría de las veces, los trabajadores de salud te cuentan que faltan donantes y siento que es una retribución linda que podemos hacer. Es importante saber que no duele, que es anónimo y que encima te hacen todos los estudios y en caso de que haya algo mal, te lo informan".Cuando se dona sangre sólo se extraen 450 mililitros correspondientes al 10 por ciento del total de ese líquido existente en el organismo. Luego de la donación, el cuerpo tarda entre 24 a 72 horas en recuperarse.Por último, cabe destacar que la demanda de sangre para transfusiones es constante por diferentes patologías.