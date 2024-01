Encontraron una boa de dos metros que entraba a un country

Un ejemplar de boa lampalagua fue hallado este martes mientras ingresaba a un country en cercanías al estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.Ocurrió en el ingreso del Country Costa Verde. Julio Blanco, uno de los guardias, contó aque levantó la barrera para que pase un operario y que la vio ingresando. Venía desde la Avenida del Piamonte."La agarró de la cola y luego, con un palo, el policía adicional la encerró en un tacho. Después vino la patrulla ambiental", relató.Y continuó: "Me asusté, nunca había visto algo así. Todo el mundo se enteró, venían a sacarle fotos. No sé de dónde habrá salido ese animal".Débora Ulloque, de la patrulla ambiental, explicó posteriormente: que el reptil puede venir de una zona descampada porque la ciudad no es su hábitat natural, aunque sea una especie autóctona.", detalló.Más allá de que sea una especie protegida por la ley 22.421 y no se debería tener, indicó que hay personas que lo tienen.El animal, de aproximadamente dos metros, quedó a disposición de las autoridades ambientales.