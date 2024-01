Altas temperaturas: recomendaciones para cuidar la salud ante la ola de calor

Recomendaciones

La Municipalidad de Paraná realizó recomendaciones ante la persistencia de jornadas con altas temperaturas pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional. Una correcta hidratación, el uso de ropa clara, evitar la actividad física y la exposición al sol de 10 a 16 horas, son algunas de ellas.-Hidratate, tomá agua con mayor frecuencia (aun cuando no sientas sed), procurando siempre consumir agua segura.-Evitá bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, muy frías o muy calientes.-Incorporá frutas y verduras a tu alimentación y evitá las comidas abundantes.-Evitá realizar actividad física intensa.-Evitá esperar a que pidan agua. Ofreceles continuamente líquidos, preferentemente agua o jugos naturales. En el caso de lactantes es recomendable darles el pecho de manera más frecuente.-Procurá que vistan con ropa holgada, liviana, de algodón y de colores claros.-Bañalos y mojales el cuerpo con frecuencia.-Evitá que se expongan al sol, especialmente de 10 a 16 horas. En todo momento es recomendable colocarles gorro y protector solar.-Mantenelos en lugares bien ventilados o con aire acondicionado.-Prestá atención a signos de alerta como: sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros.-En los bebés, es importante asegurarse de que la piel no se encuentre muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal.-Mantené en la heladera aquellos alimentos que puedan echarse a perder debido al calor. Verificá la temperatura y control del buen funcionamiento de la heladera.-Desechá cualquier alimento que pueda haber perdido la cadena de frío. Observá su olor, color o textura y, si son anormales, descartalos.