Emotivo homenaje de los papás de Umma a una semana del crimen: qué dijeron

Este lunes, a una semana del crimen, los papás de Umma Aguilera encabezaron una suelta de globos en fuera del colegio al que asistía la nena de 9 años para homenajearla. “Quiero recordarla con su bella sonrisa”, expresó entre lágrimas María Eugenia, su mamá.El acto se llevó acabo a las 19 en el Instituto Mario Madeddu de la localidad de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, a pocas cuadras de donde ocurrió el intento de robo en el que fue asesinada la pequeña.En el lugar, también, estuvieron presentes sus familiares y lideraron el homenaje su mamá, María Eugenia Rodríguez Álvarez, y su papá, Eduardo Aguilera. Ambos policías federales, el último de ellos, además, custodio de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.Tras la suelta de globos blancos, la madre de la nena dio unas palabras a los que estaban allí presentes. “Quiero recordar a Umma con su bella sonrisa. Ella va a ser un ángel que no solo nos cuide a nosotros, sino también a todos ustedes”, dijo entre lágrimas.“Tenemos que pedir justicia por ella y por todas las víctimas de la inseguridad. No puede haber más familias que vivan esto. Hoy me tocó a mí y mañana le puede tocar a otro. Por favor, sigamos peleando para que esta inseguridad se termine. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias”, concluyó.En medio de la concentración de amigos, familiares y compañeritos de la pequeña, los papás se fundieron en abrazos y muestras de cariños por parte de quienes se acercaron a homenajearla.La directora del colegio, Cyntia Menéndez, también brindó unas palabras para recordarla: “Si la nombro, lo primero que viene a mi mente es esa sonrisa increíble que tenía. Siempre estaba sonriente. Era una nena hermosa, un ser de luz increíble”.“Es transitar el duelo todos juntos. Los chicos perdieron un par. La familia perdió una hija, una hermana. Nosotros perdimos una alumna. Pero la idea es poder poner en palabras las emociones y aprender a caminar juntos y transitar el dolor”, agregó.Por otra parte, señaló que están analizando desde la institución que, antes de que terminen las vacaciones y comiencen las clases nuevamente, haya una charla especial con los alumnos, especialmente con aquellos que fueron compañeros de Umma para tratar el trágico hecho. Fuetne: (Tn)