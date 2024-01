Dividen en seis el área afectada por los incendios de bosques en Los Alerces

El comando a cargo del combate del incendio del Parque Nacional Los Alerces, que ya consumió más de 1.800 hectáreas, en su mayoría de especies nativas, decidió dividir el área afectada en seis sectores, a raíz de su extensión, mientras que el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se comprometió a enviar ayuda para combatir el fuego en el extremo norte de la provincia de Chubut.De acuerdo con el último parte emitido por Parques Nacionales, en las primeras horas de mañana se desplegará una mayor cantidad de personal disponible para el operativo de combate del incendio, "totalizando 131 Brigadistas de Incendios Forestales, con un total de 230 agentes trabajando en el sistema de contención".Según el reporte, para hoy se espera un ascenso de temperatura, con una máxima de 25 grados en la zona y vientos del sector Oeste con mayores intensidades por la tarde, de 20 a 30 kilómetros por hora.Weretilneck dispuso los recursos humanos y el equipamiento del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) rionegrino para combatir el incendio, según informó en su cuenta oficial de la red social X."Toda la solidaridad de la Provincia de Río Negro con nuestros vecinos del Chubut. Ponemos a disposición recursos que les brinden asistencia y colaboren para combatir los incendios en el Parque Nacional Los Alerces a través de nuestros brigadistas del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif)", detalló el mensaje del mandatario rionegrino.El coordinador del Splif rionegrino, Marcelo Rey, dijo a Télam que en Bariloche y en El Bolsón se dispone de unas 180 personas de las cuales un 70% son brigadistas a los que se suman técnicos, camiones cisterna y camionetas de ataque rápido.En tanto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, junto al secretario de Interior Lisandro Catalán y la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, se reunió con representantes de Parques Nacionales y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) para monitorear el incendio, informó la cartera a través de la red social X.Añadieron que “en las próximas horas, se espera el arribo a la zona de 46 brigadistas pertenecientes del Plan Provincial de Córdoba” y de esta manera, el miércoles estarán trabajando en el terreno "cerca de 250 brigadistas de diversas jurisdicciones".Para el intendente de Los Alerces, Danilo Hernández Otaño, el incendio que se declaró el jueves pasado fue "intencional y es una práctica que se reitera en todas las temporadas desde el 2015".Otaño sostuvo que "queda clara la intencionalidad porque no ocurrió durante una tormenta eléctrica, ni por un arco voltaico en zonas cercanas a las líneas de alta tensión, ni por un fogón mal apagado en áreas de uso turístico, ni en espacios sujetos a la intervención humana donde se hubiera podido estar llevando adelante una quema de restos forestales producto de la poda o de un manejo silvicultural".Ayer a la mañana, el subsecretario de Protección Civil y Gestión del Riesgo del Chubut, Eduardo Pérez, confirmó que "están arribando a la zona más brigadistas para sumarse al combate del incendio".El funcionario precisó que "los brigadistas son alrededor de 200 que actúan en el frente, a lo que hay que sumar a todo el personal que hace logística, los dos aviones y los dos helicópteros, más el apoyo de los bomberos voluntarios locales".Pérez reconoció que "sería de gran ayuda que llueva para que el incendio, que está muy activo, pueda disminuir en su intensidad, porque la experiencia marca que, si la naturaleza no actúa, es muy difícil superar un incendio de estas características".Puso como ejemplo que "países como Estados Unidos, Canadá o España, que tienen tecnología y recursos, no pueden hacer frente a un incendio cuando éste avanza en zona boscosa".El domingo, el jefe del departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Los Alerces (PNLA), Mario Cárdenas, dijo que el fuego ya había afectado a más de 1.000 hectáreas y que estaban previstos “varios días de trabajo" para combatirlo.El foco se ubica en la zona de la alta montaña, lejos de la ruta 71 que por estos días es muy transitada por los turistas que visitan la zona de los lagos, en un entorno paradisíaco que hoy está cubierto de humo.Los brigadistas se encuentran trabajando con herramientas de mano y equipos de agua con apoyo aéreo en condiciones desfavorables signadas por viento y calor.El apoyo aéreo se brinda por parte del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) con dos aviones turbohélices AT-802 con 3.000 litros de capacidad de descarga de agua cada uno y dos helicópteros Bell, uno 407 y uno 412, aptos para el trabajo con helibalde y traslado de personal a zonas de difícil acceso.El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, quien sobrevoló la zona del incendio este fin de semana, aseguró que "se originó de manera intencional" y advirtió que "los responsables de haber iniciado el fuego van a tener que responder ante la justicia y ante todos los chubutenses"."Nuestra máxima prioridad ahora es contener y controlar las llamas, pero bajo ningún punto de vista este gobierno va a hacer la vista gorda frente a aquellos que por intereses mezquinos provocaron un desastre ambiental y pusieron en peligro a todos los vecinos de la zona”, agregó Torres.La misma postura manifestó esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, para quien si el incendio en el Parque Nacional Los Alerces "termina derivando en una investigación que indique que fue intencional, los responsables tendrán que estar tras las rejas o extraditados, en el caso de corresponder".Asimismo, fuentes municipales indicaron que las localidades de Esquel y Trevelin no están siendo, hasta el momento, afectadas por el incendio. (Télam)