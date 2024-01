Prohibieron la venta de una marca de azúcar y de un aceite de oliva

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este martes la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional de una marca azúcar “debido a que tiene partículas extrañas” y un aceite de oliva “por carecer de registros sanitarios de establecimiento y producto y por estar falsamente rotulado”, dos aspectos que lo convierten en ilegal.A través de la disposición 893/2024 del Boletín Oficial, el organismo dependiente del Ministerio de Salud impidió la circulación de. De la misma manera, restringió la venta “en todo el territorio nacional de todos aquellos productos que exhiban en sus rótulos los registros sanitarios RNE N° 12000784 y RNPA N° 1205350, por ser productos falsamente rotulados”.Como el producto se publicita y promociona en plataformas de venta en línea, se solicitó al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria que evalúe las medidas a adoptar.Hizo lo propio con el“Por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República”, señala el texto.En ambos casos, en el texto remarcan que “a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registro, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en los sitios de venta en línea del citado producto”En tanto, con los mismos argumentos, la entidad prohibió unaEn este caso, las actuaciones se iniciaron en virtud de que el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal pone en conocimiento las irregularidades detectadas en la comercialización de los productos de la