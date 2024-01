Reportaron 75 nuevos casos de dengue y 62 de coronavirus en Entre Ríos

Recomendaciones

El Ministerio de Salud de Entre Ríos actualizó la información epidemiológica en relación a dengue y coronavirus. En tal sentido, comunicó que los casos continúan incrementándose por lo que se instó a la población a “reforzar las medidas de cuidado”.En lo que respecta alen relación a la semana anterior. De este modo, el acumulado total es de 170, en el periodo registrado entre agosto de 2023 y enero de 2024. Los departamentos con mayor incidencia sonFederación (32) y La Paz (24).En tanto, en lo referido a, la semana anterior, Entre Ríos registró 53 contagios mientras que. De esta manera, el total en 2024 es de 157.La ocupación de camas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) se mantiene estable, en un 58,7% (no incluye solo Covid). No obstante, en la última semana se registraron cinco ingresos a UTI por dicha patología.Frente a este panorama, desde la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud se recordó a la población la importancia de reforzar los cuidados. En el caso del dengue, la mayoría de las medidas de prevención son domésticas por lo que resulta fundamental eliminar agua acumulada en distintos recipientes, cambiar el bebedero de las mascotas y mantener cloradas o tapadas las piletas de natación.En tanto, también es de vital importancia el uso de repelente y la utilización de ahuyentadores domiciliarios como tabletas, espirales o aerosoles, para evitar las picaduras. Además, para que los mosquitos no ingresen al hogar, se pueden colocar mosquiteros en puertas y ventanas.especificó ala secretaría municipal de Salud y Ambiente, la médica ginecóloga Claudia Enrique.Y agregó: “El dengue comienza con síntomas que son comunes a muchas enfermedades, pero debo acudir al médico siempre que tenga fiebre alta, dolores musculares, de cabeza, detrás de los ojos; y síntomas digestivos como náuseas y vómitos”. “Y en los niños se notan muchas erupciones”, acotó Enrique al respecto.Por otra parte, también se destacó la importancia de mantener al día la. Se recomienda el refuerzo de una dosis de la vacuna, una vez por año, y cada seis meses para personas consideradas en los grupos de riesgo.“La vacuna contra el dengue no está en el calendario oficial de vacunación, por lo tanto, el interesado en vacunarse debe consultar a su médico de cabecera porque hay edades y situaciones en las que no es recomendable su administración”, mencionó la secretaría municipal de Salud y Ambiente.Son seguras, efectivas, gratuitas y están disponibles en hospitales y centros de salud de toda la provincia, por lo que se sugiere consultar en los establecimientos días y horarios de atención”, agregaron desde Salud Pública.