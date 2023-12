Alerta por robos de identidad mediante códigos QR: cómo prevenirlo

Consejos para no caer en fraudes

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ha alertado sobre el riesgo de robo de identidad a través del uso de códigos QR. Este tipo de códigos, utilizados para almacenar direcciones web y otro tipo de información, han ganado popularidad entre diferentes sectores como restaurantes y comercios minoristas.La entidad advierte que los códigos QR podrían ser una vía para que delincuentes obtengan datos personales de los usuarios.El uso de códigos QR se ha incrementado significativamente, con una proyección de que más de 94 millones de consumidores los escanearán este año, según Insider Intelligence. Estos códigos ofrecen conveniencia a los usuarios y valiosa información de consumo a los comerciantes.No obstante, esta tecnología también presenta vulnerabilidades que podrían ser explotadas para robar información personal, lo que representa una seria advertencia por parte de las autoridades regulatorias.La FTC subraya que las consecuencias del robo de identidad pueden ser devastadoras, especialmente para aquellas víctimas con recursos limitados.Los delincuentes, una vez que tienen acceso a datos personales, tienen la capacidad de drenar cuentas bancarias, incrementar cargos en tarjetas de crédito, abrir cuentas de servicios públicos o incluso recibir tratamiento médico aprovechándose del seguro de salud de terceros.Además, en ocasiones podrían cometer delitos en nombre de la víctima, dificultando el proceso de defensa y limpieza de su nombre.Identificar un robo de identidad puede ser complicado, pero hay señales de alerta como cargos no reconocidos en tarjetas o extracciones bancarias inesperadas. Es esencial estar atentos a estas pistas y ejercer una vigilancia constante sobre nuestras informaciones personales cuando interactuamos con tecnologías como los códigos QR.La sensibilización y educación sobre las medidas de seguridad necesarias al escanear códigos QR es crucial para prevenir el robo de identidad y sus potenciales repercusiones.Para prevenir el robo de identidad mediante códigos QR, es importante tomar varias medidas de seguridad:1. No escanear códigos QR de fuentes desconocidas o no confiables.2. Verificar la autenticidad de los códigos QR, especialmente cuando se encuentran en lugares públicos o son compartidos por redes sociales o mensajes de texto.3. Utilizar aplicaciones de escaneo de QR confiables que ofrezcan protección adicional como el control de la URL a la que dirige el código.4. Mantener actualizado el software de seguridad en dispositivos móviles.5. Evitar compartir información personal sensible a través de códigos QR.6. Estar atento a las URL a las que redirigen los códigos QR; si parecen sospechosas o diferentes a la URL oficial, no continuar.7. Desconfiar de códigos QR que ofrecen promociones o premios excesivamente atractivos sin una fuente reconocible y confiable.