Entregaron los Premios Houssay, el mayor reconocimiento a la ciencia argentina

Los Premios Houssay, Houssay Trayectoria, Jorge Sabato y la "Distinción Investigador/a de la Nación Argentina" fueron entregados en una ceremonia encabezada por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus en el Centro Cultural de la Ciencia, en Ciudad de Buenos Aires, donde destacó la importancia del conjunto de leyes que promueven una política de Estado en esta materia en un clima marcado por la incertidumbre por la continuidad.



"Ser científico en Argentina ya merece ser un premio, no solo por las condiciones difíciles en las que se trabaja sino también por la incertidumbre que tiene esta profesión, y justamente ahora estamos viviendo uno de esos momentos. Estamos preocupados por el futuro de la ciencia en Argentina, y en ese contexto, premiar tiene que ver con un Estado que necesita de la ciencia y la tecnología y que no puede generar un desarrollo pujante, soberano, federal e inclusivo sin su aporte. Nosotros apostamos y creemos que las políticas de Estado son las que favorecen a ello", dijo Filmus durante la ceremonia de premiación, uno de sus últimos actos al frente del ministerio.



El funcionario estuvo acompañado por el secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Hurtado; la presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Ana Franchi; el secretario de Articulación Científico Tecnológica, Juan Pablo Paz; y el presidente Agencia I+D+i, Fernando Peirano.



Asimismo, Filmus dijo a Télam que "durante estos años se han aprobado un conjunto de leyes que marcan una línea y una política de Estado de un país preocupado para que la Ciencia y la Tecnología sirva al desarrollo, al crecimiento, y también a agregar valor a la producción argentina".



En ese punto, mencionó la ley de Financiamiento de la Ciencia, la Ley del Plan 2030, la Ley de biotecnología y nanotecnología y la de Economía del conocimiento que "fueron aprobadas por unanimidad y marcan una política de Estado", remarcó.



"No hay país que cada cuatro años tenga que rearmar su política científica porque eso implica volver a empezar cada una cantidad de años, y no puede haber políticas pendulares en la ciencia. Estas leyes tienen que ser cumplidas", añadió.



Por otra parte, durante el acto destacó que es un orgullo que el premio al Investigador de la Nación argentina sea para las Ciencias Sociales, "en un momento en el que están siendo cuestionadas", dijo.



El premio fue otorgado a Oscar Oszlak (87), uno de sus maestros, doctor en Economía y Ciencias Políticas y especialista temáticas de Estado y administración pública, que "también para muchos está en discusión", sostuvo Fimus.



Estos premios son el mayor reconocimiento que se otorga a la comunidad científico y tecnológica del país.



Las distinciones tienen origen en una Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación sancionada en agosto de 2001.



El premio al Investigador de la Nación argentina se entrega desde el año 2003 y Filmus fue el primer ministro en entregarlo; a partir del año 2009 se comenzaron a entregar los Premios Houssay y Houssay Trayectoria, y a partir del año 2012 el Premio Jorge Sabato.



El proceso de selección fue de escala nacional y participaron todas las universidades e instituciones del sector.



En tanto, Franchi dijo a Télam que "estos premios son un reconocimiento tanto a figuras consagradas, como a carreras que se han dedicado a la Ciencia y Tecnología para mejorar la vida de la gente".



Y remarcó que "la ciencia y tecnología en el mundo es sostenida por el Estado, y luego cuando hay un hallazgo que se puede aplicar, en general se escala a través de una empresa privada, como la vacuna de refuerzo Covid Arvac Cecilia Grierson (...). Pero para llegar a este tipo de productos hay una importante investigación en ciencia básica, que en Argentina está muy bien".



Los Premios Houssay están dirigidos a investigadores que no hayan cumplido los 45 años de edad al 1 de enero de 2023; y a investigadoras que no hayan cumplido los 48 años de edad antes de la misma fecha. Por cada área de conocimiento, fue seleccionado un/a ganador/a, quien recibió una medalla, un diploma y $700.000 pesos.



En tanto, los Premios Houssay Trayectoria están destinados a investigadores que cuentan con, al menos, 45 años al 1 de enero de 2023; y a investigadoras que cuenten con, al menos, 48 años de edad antes de la misma fecha. Por cada área de conocimiento, se seleccionó a un/a ganador/a, que recibió una medalla, un diploma y $1.200.000 pesos.



Por su parte, el Premio Jorge Sabato es un reconocimiento a investigadores e investigadoras, sin distinción de edad, que cuentan con un historial sobresaliente en transferencias y desarrollos tecnológicos con impacto económico-productivo en sectores críticos para el desarrollo económico y social del país. Entre ellas y ellos, el ganador recibió una medalla, un diploma y $1.500.000 pesos.



Por último, el premio distinción al Investigador de la Nación argentina fue elegido entre las personas ganadoras de los Premios Houssay Trayectoria. El investigador designado por el Poder Ejecutivo Nacional recibió como galardón una medalla de oro y $5.200.000 (cinco millones doscientos mil pesos).



En Ciencias Sociales fue premiado con el Premio Houssay Trayectoria, Oszlak, a quien también se le otorgó la Distinción Investigador/a de la Nación 2023; y, en la misma disciplina, María Cecilia Abdo Ferez recibió el Premio Houssay.



Luego de recibir las premiaciones Oszlak dijo a Télam: "Siento emoción, alegría y agradecimiento, es un proceso muy largo, una vida dedicada a enseñar, aprender, transmitir, investigar y eso es un proceso de siembra donde hay mucha gente que interviene, desde maestros, colegas, colaboradores, familia y, cuando se manifiesta a través de este tipo de reconocimientos uno dice ¡valió la pena!".



Asimismo, explicó que "sin Estado no hay sociedad posible, porque en la sociedad salvaje rige la ley de la selva. La única forma de asegurar que haya una convivencia civilizada es teniendo una fuerza colectiva que asegure el goce de los derechos y la obligación de aquellas normas que hay que cumplir en sociedad (...) El Estado asegura a los débiles cierto grado de equidad distributiva del trabajo social y asegurar el orden, que es la primera condición de existencia del Estado".



Por último, remarcó que "la regulación es una de las funciones esenciales del Estado, no solamente de la vida económica sino del conjunto de la vida social".



Los premiados en Ciencias Biológicas (molecular, organismos y sistemas) y Bioquímica fueron Marcelo Aizen, quien recibió el Premio Houssay Trayectoria, y Diego Omar Croci Russo, quien recibió también el Premio Houssay.



En Física, Matemática, Ciencias de la Computación y Astronomía, Silvia Goyanes obtuvo el Premio Houssay Trayectoria, y el premio Premio Houssay fue para Iván Angiono.



En Química no biológica, Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera recibió el Premio Houssay Trayectoria Miguel Angel Blesa, el Premio Houssay Paula Messina, y el Premio Jorge Sabato Miguel Laborde.



Blesa, de 81 años, dijo a Télam: "La coyuntura es muy difícil, y las autoridades electas no reconocen la importancia del sector de ciencia y técnica para que el país se base en la ciencia y en la tecnología para construir una sociedad mejor y más útil".



"Esto es un dejavú -agregó-. (...) las cesantías, expulsiones, limitaciones de presupuestos han sido la historia constante -en el ámbito de la ciencia- desde que tengo uso de razón y esto es una vuelta más de esa historia que seguramente la vamos a superar también", concluyó.