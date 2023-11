Niño entrerriano de 10 años halló billetera con $5.000 y la devolvió a su dueña

En una conmovedora historia de honestidad y valores, un niño de 10 años de la ciudad de Federación, identificado como Thomas, se convirtió en ejemplo al devolver una billetera que encontró a su dueña, sin revisar su contenido.



La historia fue compartida por la madre de Thomas en redes sociales, quien relató el momento en que el niño halló la billetera. "Acá acostada y pensando, hoy mi niño Thomas encontró una billetera. Me dice 'ma, una billetera', le digo 'trae, la guardamos en la moto y la publicamos cuando lleguemos a casa'", contó la madre.



Lo destacable de la historia es el dilema ético que Thomas planteó a su madre. Al cuestionar cómo podrían saber de quién era la billetera, la madre le explicó que debían revisar el documento para encontrar al propietario. Sin embargo, Thomas, con una sabiduría que sorprendió a su progenitora, señaló que no deberían tocar algo que no les pertenecía.



"Es ahí donde hago un click y digo, qué bien estoy haciendo las cosas inculcarles a mis hijos que lo que no es de uno no se toca", expresó la madre en su publicación.



Gracias a la información contenida en el documento, lograron contactar a la dueña de la billetera, quien no solo agradeció el gesto, sino que premió a Thomas con la suma de 5.000 pesos. La madre, humilde y honesta, indicó que no querían recibir recompensa, ya que su deber era devolver lo encontrado. Sin embargo, la dueña insistió y notó que Thomas tenía puesta la remera al revés, interpretando que era un signo de suerte.



"Gracias a la dueña de la billetera que premió a mi hijo Thomas, obvio le dije que no queríamos nada porque era de ella, y nuestro deber era devolver. Y ella lo mira y le dice 'hoy, detalle, Thomas, te levantaste con la remera al revés, eso significa suerte, y aquí está tu merecido'", relató la madre. (7 Páginas)