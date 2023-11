Tambor de Tacuarí, exitosa banda de música con estudiantes de todas las edades

La Banda de Música "Tambor de Tacuarí", de Diamante, es actualmente una de las conformaciones infanto-juveniles más grandes del Litoral. En el marco del micro “Espejo de mi tierra, de Elonce, su director José Luis "Pichi" Suárez contó sobre la banda y qué es “lo que atare a tanta gente a participar”.La banda de Música nació en el 2016 y en la actualidad concurren más de 120 estudiantes entre chicos y grandes. La mayoría de los asistentes son de Diamante, pero también hay muchos de ciudades como Seguí, Paraná, Viale, Tabossi, Nogoyá, María Grande, entre otras.“En la banda hay bajistas, cantantes, guitarristas, pianistas y chicos que vienen a probar y rápidamente se enganchan con algún instrumento”, expresó Suárez al contar que el fuerte de la banda es realizar “temas orquestales, queremos que no se pierdan lo que son las bandas genuinas. Queremos que los chicos tengan un futuro y sea algo muy lindo”En este sentido, destacó que lo primero que atrae a los chicos es el compañerismo. “En el lugar no se usan celulares, todos estudian, dan ideas y es un grupo muy amplio: el más chico tiene cinco años y la más grande 76 años. Esto es lo que hace que esta banda sea la más grande y una de las más populares del litoral argentino”, sostuvo orgullo el director.Recordó que es muy común que cuando los padres llevan a los chicos a que integren la banda, “apuntamos a la familia y muchos se suman. Damos clases para todos y los chicos van probando distintos instrumentos”, dijo al recordar que hay casos de chicos que vienen por un instrumento y luego encuentran en el que se sienten más cómodos y tocan mejor.“Cuando uno trabaja para no ver los frutos, quiere decir lo estamos bien”, dijo al destacar que “probablemente no veamos los frutos de los niños que se están ingresando hoy, pero saber que estamos haciendo un trabajo al largo plazo es algo muy lindo. En cambio, si hacemos un trabajo para un año o una gestión esto no funciona”.Contó que durante todo este tiempo han recibido una gran cantidad de distinciones de diversos sectores. Además, ya contamos con un espacio propio algo que nos ayuda muchísimo”. De todos modos, la satisfacción más grande es saber que muchos de los jóvenes ya están trabajando de la música.Finalmente, Suárez mencionó que han participado en festivales nacionales: “han ido 75 chicos y que la gente nos ovacione, fue un orgullo. Sabemos que somos profetas en nuestra tierra y estamos orgullosos de todo lo que hemos conquistado”.