Alerta comerciantes: cómo identificar billetera virtual falsa y evitar estafas

Atención a todos los que usan billeteras virtuales, y aceptan esta forma de pago en los comercios adheridos ya que se está registrando una nueva modalidad de estafa en la que se utiliza unaSe trata de una nueva modalidad de engaño donde el estafador hace una compra, y cuando tiene que pagar, le avisa al vendedor que lo hará con esta billetera virtual.El mecanismo es bastante sencillo pero muy efectivo. El estafador no opera con la aplicación oficial sino con una falsa, muy similar a la real, que en realidad nunca realiza la transferencia. Su interfaz tiene apenas un par de pantallas: una para simular la carga de los datos del pago y una segunda para mostrar un falso comprobante, en el que se ve el importe cargado pero ningún dato del emisor. Por ello, su uso no requiere los pasos de autenticación biométrica ni las contraseñas de la aplicación real para generar el comprobante.El tema es que. La aplicación falsa no está en las tiendas oficiales, por lo que no se puede bloquear. La recomendación es concreta y fundamental: estar muy atentos y vigías durante la operación virtual donde se concreta la transacción.El primer punto a tener en cuenta es que, algo más grande que la original pero realmente muy parecido. También hay algunas palabras que no son exactas. Por ejemplo,. Y, finalmente,. Ahí, es donde el comerciante se tiene que fijar con lupa.La recomendación para los comerciantes para tratar de evitar las estafas es. Y, por último, chequear el impacto de la transferencia en la cuenta de recepción. Hasta que no se concrete ese paso, todo puede quedar en un mar de dudas. En general las víctimas son negocios chicos. Antes les tocaba a los consumidores, hoy les toca a los comerciantes, con estafadores que emulan las páginas de dominios legales. También se sugiere que se reinicie el sistema informático en la operación dudosa para frenar la venta."Hay que tener paciencia de la gente y el comerciante, sobre todo en esta época que se avecinan las fiestas", dijo Gabriel Savino, el director adjunto de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Rosario, donde llegaron varias denuncias de comerciantes afectados.En muchos comercios, mayoristas por ejemplo, se pone monto tope para limitar las posibles estafas. Desde la repartición provincial recordaron que es obligatorio facturar todas las ventas. La facturación también servirá a los comerciantes para realizar la denuncia en caso de que sean víctimas de una estafa. Un tema delicado, en donde muchos estafadores se meten para ver si pescan algún comerciante inadvertido.Y lo que se pudo establecer es que a la app trucha la venden en grupos de Facebook y Telegram. Es una APK (formato de aplicaciones del sistema operativo Android) que mandan y se instala en el celular.