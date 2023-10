Insaurralde suma denuncias por enriquecimiento ilícito tras su viaje a Marbella

Política Insaurralde renunció a su candidatura como concejal de Lomas de Zamora

Al menos seis denuncias quedaron radicadas hoy en tres distritos distintos contra el exintendente de Lomas de Zamora, según pudo relevar Télam a través de fuentes políticas y judiciales.La denuncias fueron presentadas por dirigentes y abogados vinculados a la política ante los tribunales de La Plata, Lomas de Zamora y de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio porteño de Comodoro Py, según pudo constatar esta agencia.Una de las denuncias fue presentada esta mañana por el diputado nacional de Juntos por el Cambio José Luis Espert, quien acusó al ahora exfuncionario bonaerense por "enriquecimiento ilícito", "posible lavado de dinero", "contrabando" y "evasión fiscal", con el patrocinio del abogado Pablo Torres Barthe."Nos encontramos ante un suntuoso gasto donde ni el funcionario público ni la dama que lo acompañó pueden justificar con sus ingresos declarados, con lo cual la sospecha de un enriquecimiento ilícito es grande o tal vez nos encontremos frente a un lavado de activos financieros o de mínima ante una evasión fiscal por parte de Sofía Clerici", dijo Espert en su denuncia.La denuncia penal fue acompañada por los diputados Virginia María Cornejo, Dina Esther Rezinovsky, José Luis Miguel Lisando Nieri, Oscar Agost Carreño, Fernando Carbajal, Carlos Raúl Zapata, Ingrid Jetter y Gabriela Mabel Lena.La denuncia, presentada ante la justicia federal de La Plata, hace referencia a artículos periodísticos en los que se menciona el millonario divorcio del Insaurralde con su exesposa, Jesica Cirio, y sostiene que, según el periodista Carlos Pagni, el exintendente de Lomas de Zamora habría aceptado otorgar una cifra millonaria a su exmujer."Han trascendido en estos últimos días gastos de Insaurralde totalmente incompatibles con los ingresos de alguien que se desempeña hace más de 40 años en la función pública", sostiene el texto.La denuncia remarca que "como han dejado trascender muchos medios, Insaurralde habría estado de vacaciones en un lujoso balneario europeo, en un costoso yate de alquiler y gastando cuantiosas sumas en costosos regalos para su acompañante, que incluyen carteras de Louis Vuitton y relojes de Rolex"."Creemos que los indicios existentes no dejan dudas de la pertinencia de abrir una investigación a los fines de establecer la posible comisión de los delitos que aquí se denuncian, incluyendo entre los posibles involucrados en la maniobra de lavado dinero, a quienes podrían haber colaborado en el ocultamiento o disimulación del patrimonio de origen presuntamente ilícito de Martin Insaurralde, es decir Jesica Cirio y Sofía Clerici", expresa la presentación judicial.La misma situación vinculada a la separación entre Insaurralde y Cirio fue denunciada también por ante la justicia de La Plata, aunque no en el fuero federal, por el abogado Enrique Guillermo Avogardo, según pudo constatar Télam de fuentes judiciales.Ante la justicia federal de La Plata también fue presentada una denuncia contra Insaurralde y Clerici por parte de los abogados Yamil Santoro y José Lucas Magioncalda, de Republicano Unidos."Venimos a formular denuncia penal contra el exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde y contra su acompañante, Sofia Clerici, por la posible comisión de los delitos de lavado de activos, evasión fiscal y/o la calificación legal que finalmente corresponda, según el curso de la investigación, todo ello, sin perjuicio que se solicita se investigue al exfuncionario mencionado por el delito de enriquecimiento ilícito", reclamaron.Además, el abogado Gastón Marano, exasesor de un senador del PRO en la comisión bicameral de Inteligencia, presentó otra denuncia contra Insaurralde y Clerici pero ante la justicia de Lomas de Zamora."Los hechos, pasados bajo conocimiento de Vuestra Señoría, han tenido que ver con el usufructo de un costoso yate en la Ciudad de Marbella y circunstancias conexas. En el día de ayer, numerosas publicaciones de portales de noticias, han reportado también que quien ofició de acompañante en el viaje, habría recibido suntuarios regalos de parte del exfuncionario, entre los que se encontrarían relojes y carteras de primera marca, así como piezas de joyería", sostuvo Marano.Insaurralde presentó hoy su renuncia a la candidatura como primer concejal de Unión por la Patria (UxP) en Lomas de Zamora, que se sumó a su dimisión de ayer a su cargo en el Gobierno de Axel Kicillof.Hoy, en una entrevista que concedió en el piso de C5N, Massa consideró importante haberle dado "una respuesta a la sociedad" frente al "error de esa magnitud" cometido por Insaurralde."Frente a un error de esa magnitud lo mejor era darle una respuesta a la sociedad", expresó hoy Massa, quien ya anoche había opinado que el exjefe de Gabinete también debía renunciar a su candidatura como concejal.Hoy, no obstante, planteó que "no somos todo lo mismo" y advirtió que el exfuncionario del Gobierno de Cambiemos, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, permanece prófugo desde hace mil días en Uruguay.