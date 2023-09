Ampliaron la zona de alerta por tormentas y “ocasional granizo” en Entre Ríos

Cómo estará el tiempo los próximos días

Paraná

Concordia

Victoria

Gualeguaychú

El Servicio Meteorológico Nacional amplió este sábado por la mañana la alerta amarilla por tormentas. El mismo abarca el centro y norte de Entre Ríos, y sur de Corrientes.De acuerdo con el informe del organismo nacional, el fenómeno afectaría a los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.Se prevé que el área sea afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por ocasional caída de granizo, ráfagas fuertes, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.Cabe destacar que los sistemas frontales que no llegan a la parte central de Sudamérica, y en particular al caluroso norte argentino, son justamente los que se mantienen transitando por la franja central de la Argentina, y favorecen condiciones de abundante nubosidad e inestabilidad.Especialmente sobre las provincias centrales y la parte centro-sur del Litoral es en donde las últimas jornadas vienen presentándose muy nubladas, frescas y ventosas, con precipitaciones aisladas, dio cuenta el especialista Christian Garavaglia.Según el SMN para este, en la capital entrerriana y alrededores la mínima será de 18 grados y la máxima de 24 grados. Además hay probabilidades de tormentas aisladas que se acinturarían durante la mañana y por la tarde comenzaría a mejorar.Para else espera cielo algo nublado durante todo el día con vientos débiles del este y noreste. Además, e espera que la temperatura mínima sea de 16° y la máxima de 26°.En tanto el, “llegaría una masa de aire fresco con un sistema frontal que podría provocar algunas lluvias sobre el sur de la provincia, con baja probabilidad en el centro y norte de Entre Ríos”, pronosticó Gómez. Se espera una temperatura mínima de con una mínima de 15 grados y una máxima de 22 grados.Ellas máximas que no superarían los 19 grados y luego comenzaría a subir paulatinamente la temperatura.Según Servicio Meteorológico Nacional, para el lse espera una jornada con probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima de 26 gradosEn tanto parano se esperan lluvias, pero si cielo encapotado. Las la variabilidad térmica irá desde los 15° hasta los 22° el lunes y el martes estará en el valor de los 19 grados.Ella situación sería muy similar al día anterior, con mínimas que oscilarán los 12° y máximas que llegarían a 23°.Para Victoria y alrededores, esteserá una jornada con cielo nublado: las máximas serán de 24 grados y las mínimas de 13 grados.En tanto elel cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas mínimas de 13 ° y una máxima de 20°. Ella temperatura será similar.En tanto, else espera que la temperatura ascienda hasta los 25° y estaría soleado.Según Servicio Meteorológico Nacional, para el lse espera una jornada con cielo algo nublado. Mínimas de 13 grados y máximas de 24 gradosEn tanto parase prevé temperaturas en descenso con una variabilidad térmica que vaya desde los 13° hasta los 20° el lunes y baje un grado el día siguiente, se prevé cielo algo nublado para ambos días.El