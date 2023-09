Inauguraron la primera cancha sintética de hockey sobre césped de Gualeguaychú

Inauguraron la primera cancha sintética de hockey sobre césped en el nuevo Polideportivo Municipal Suburbio Norte de Gualeguaychú; la obra también comprende un gimnasio multideportivo cerrado de más de 12500 m2, una pista de skate, una recta de atletismo, un playón, una cancha de fútbol y dependencias como oficinas, sala de prensa, vestuarios y sanitarios.En la oportunidad, la ex Leona, Carla Dupuy, quien brindó una clínica deportiva dirigida a jóvenes de entre 8 y 14 años que practican el hockey en la localidad, a través de, felicitó a Gualeguaychú “por el logro porque construir una cancha demanda mucho esfuerzo y sacrificio”. “Este es el piso para que el hockey siga creciendo en todo el país”, valoró.Como docente y jugadora, Dupuy dio cuenta que su intención era “transmitir lo aprendido a lo largo de mi carrera, que se diviertan, porque esa es la base del deporte, que disfruten de un momento junto a sus amigos, y que conozcan cada vez más el deporte”.“El hockey es parte de mi vida, me formó como persona, porque soy así gracias al hockey y todo se me dio gracias a este deporte”, destacó la ex Leona.La inauguración de la primera cancha sintética de hockey sobre césped contó con la presencia de del ministro de Deportes y Turismo, Matías Lammens, el gobernador Gustavo Bordet y los intendentes de Gualeguaychú y Paraná, Martín Piaggio y Adán Bahl, respectivamente.El Polideportivo es un proyecto transformador que convirtió el predio de cuatro manzanas, donde existía un asentamiento en el que vivían cerca de 100 familias, en un lugar en el que se amplían derechos democratizando el acceso al deporte, generando redes de contención social, educación y recreación saludable. La cancha sintética de hockey sobre césped es un nuevo sueño compartido que se concreta, una obra muy esperada para quienes practican el deporte y para toda la ciudad.