La defensa de Lotocki dice que no se le puede imputar la muerte de Silvina Luna

Espectáculos Confirmaron la realización de la autopsia al cuerpo de Silvina Luna

La defensa del médico Aníbal Lotocki afirmó que no se le puede imputar la muerte de la actriz Silvina Luna.Tres tribunales diferentes evalúan la conducta de Lotocki ante el supuesto "hecho nuevo" (deceso de Silvina Luna) como probable consecuencia de una mala práctica médica."La invocación de hecho nuevo resulta desajustada a derecho y la parte ya conocía al momento del debate todo lo relacionado con el producto y la salud de Luna. Por ello su fallecimiento no puede ser invocado como hecho nuevo", sostuvo la defensa del médico."En función de ello, el fiscal solo podrá argumentar si así lo desea como parte acusador cuestiones que guarden relación con ese recurso impetrado por Sosa, dado que respecto de la acusación de las demás partes ya está sellada su suerte", sostiene el escrito.El abogado insistió que el fiscal Sandro Abraldes, quien pidió la preservación del cuerpo de la actriz, "nada puede argumentar en esta instancia respecto de la vía recursiva de Silvina Luna. Y el tribunal nada puede resolver que perjudique a Lotocki en ese sentido"."Lo solicitado por el Fiscal General, en relación al cuerpo de quien fuera en vida Silvina Luna, resulta inoficioso en lo que ataña a este recurso. (…) Lo que está pretendiendo el Fiscal resulta ser una especie de prueba en un juicio que ya precluyó, y en el cual tuvo la oportunidad de probar la relación directa entre el producto y el resultado Lesión, lo que no ocurrió y no es ni aquí ni ahora que tiene facultades para hacerlo", remarcó el abogado Szpigiel.