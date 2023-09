Confirmaron la realización de la autopsia al cuerpo de Silvina Luna

Espectáculos Se conoció el nombre de la persona a la que Silvina Luna le dejó sus bienes

Finalmente, la Justicia respondió a las solicitudes del fiscal Sandro Abraldes y del abogado Fernando Burlando y este lunes a las 9 de la mañana se llevará a cabo una autopsia al cuerpo de Silvina Luna.En el requerimiento presentado por Abraldes se explica: “Tras haber tomado conocimiento del fallecimiento de Silvina Luna en el día de la fecha, esta Fiscalía General considera de vital importancia la preservación del cadáver y su custodia por parte de la Morgue Judicial, en miras a una inminente autopsia a través del Servicio de Tanatología del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional”.Por otro lado, el abogado Fernando Burlando, representante legal de la familia de la víctima, también se presentó ante la Justicia para denunciar al médico Aníbal Lotocki en relación con la muerte de la modelo. El letrado había solicitado previamente que se realice una autopsia al cuerpo de Silvina Luna, pero tres jueces federales se habían declarado incompetentes en el caso.Eugenia Orellana era una de las amigas más cercanas de Silvina Luna. Y, al enterarse en las últimas horas de que tres jueces se habían declarado incompetentes frente a la nueva denuncia presentada por Fernando Burlando contra Aníbal Lotocki, pidiendo que se le realice una autopsia al cuerpo de la modelo para determinar las causas de su muerte, estalló de furia en sus redes sociales.Y en otra publicación, agregó un recorte que decía: “El titular del Tribunal Oral 28 Carlos Rengel, quien condenó a Lotocki afirmó que no es su esfera ordenar la autopsia e hizo caso al pedido del fiscal Sandro Abraldes, que ordenó la preservación del cuerpo de la actriz”. Entre otros amigos, Ximena Capristo, Gustavo Conti, Majo Martino y Locho Loccisano también se hicieron eco de esta novedad en sus redes y expresaron su enojo.Cabe recordar que el médico fue condenado a cuatro años de prisión en primera instancia por lesiones graves en una causa que habían iniciado de manera conjunta Silvina, Pamela Sosa, Stefy Xipolitakis y Gabriela Trenchi, medida que él apelo por lo cual la sentencia no quedó firme.Recordemos que la salud de Silvina Luna empezó a quebrarse en 2011, cuando se sometió a una intervención estética realizada por el doctor Aníbal Lotocki. El médico, que posteriormente fue condenado a cuatro años de prisión, le inyectó polimetilmetacrilato en los glúteos, lo que desencadenó una serie de complicaciones médicas.Con el tiempo, las secuelas del procedimiento estético se volvieron cada vez más severas. La modelo padecía hipercalcemia e insuficiencia renal, condiciones que la obligaron a recibir tratamientos de diálisis durante cuatro horas al día, tres veces a la semana. Llegó a estar en lista de espera en del Incucai para recibir un trasplante de riñón.“Tuve muchas presiones. Y muy pocas herramientas también... Hacíamos teatro de revista y el cuerpo hegemónico era todo. Se usaban las tetas grandes y el culo acá arriba. Y yo me dejé llevar por eso, por buscar una seguridad en el exterior y querer cumplir con ese estereotipo. Eso me llevó a esa operación”, había contado la propia Luna en una entrevista con María Laura Santillán.Finalmente, luego de una larga pelea contra sus problemas de salud, su familia decidió desconectarla del equipamiento que le daba soporte vital y un par de horas después murió en el Hospital Italiano el pasado jueves minutos después del mediodía.