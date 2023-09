Pescó surubí de más 40 kilos en el río Uruguay y se lo llevó al hombro a su casa

Un pescador de la ciudad de Federación, logró capturar un enorme surubí de más de 40 kilos en el río Uruguay y según se pudo saber, sorprendió a sus amigos que no lo había acompañado en el día de pesca.Cristian había invitado a sus amigos a ir a pescar al rio Uruguay, pero no lo pudieron acompañar y ante ello, decidió ir solo. Sus amigos bromearon con él y le dijeron que “no iba a pescar nada”. Pero grande fue la sorpresa cuando regresó a su casa con un surubí de más 40 kilos al hombro.La captura del surubí ocurrió en la zona conocida como “el puente” en la ciudad de Federación y según contaron a Elonce, Cristian se encontraba pescando, cuando “vio al surubí que se estaba ahogando con otro pescado y salió a la superficie flotando. En ese momento, alcanzó a sacarlo y se lo llevó a su domicilio al hombro”, explicaron los testigos.El pescador, cargó el surubí gigante sobre sus hombros y se lo llevó caminando a su vivienda. En el camino, diferentes personas fotografiaron a Cristian con su llamativa captura. Entre ellos, el sitio, tomó las fotos que se pueden ver en esta nota.En las redes, muchos usuarios, cuestionaron la actitud del pescador, que no devolvió el enorme surubí al río; mientras que muchos otros, lo felicitaron por la captura.