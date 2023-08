Si no voté en las PASO, cómo presentar la justificación y de cuánto es la multa

Cómo justificar el no voto: paso a paso

Este 13 de agosto se celebraron las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para elegir a los candidatos que competirán por la presidencia en las elecciones generales del 22 de octubre.La Constitución Nacional establece que en Argentina el voto es obligatorio para todas las personas que tengan entre 18 y 70 años en las elecciones argentinas y tengan domicilio en la provincia, mientras que los electores de 16 y 17 años, como también los mayores de 70, pueden hacerlo de forma optativa.Quienes estén obligados y no participen de los comiciosLas multas por no votar varíanpara los electores mayores de 18 años y menores de 70, según cuántas veces hayan faltado el día de la elección.Sin embargo,ante la Justicia Electoral que los exima de las sanciones.Los electores mayores de setenta (70) años.Los jueces y auxiliares que, por disposición de esta Ley, deban asistir a sus oficinas y tenerlas abiertas durante las horas de la elección.Si el votante se encontraba a más de 500 kilómetros del lugar donde debía sufragar por "motivos razonables". Esta causal debe responder a circunstancias imperiosas o atendibles para que puedan ser causa suficiente.Los que estén enfermos o imposibilitad o por fuerza mayor, debidamente certificada, que les impida concurrir a los comicios. En caso de enfermedad, las personas tendrán 60 días a partir del día de la elección para presentar un certificado médico ante la Secretaría Electoral para justificar la ausencia.En tanto, las personas que tengan que cumplir tareas laborales el día de la elección tienen el derecho a pedirle a sus empleadores que les otorgue una licencia especial para poder acercarse y cumplir con su obligación. Además, el empleador no podrá descontarle del sueldo las horas perdidas por ir a votar.Todos los ciudadanos a votar en las elecciones 2023 y que figuren en el Registro Nacional de Electores. Si un elector no concurre a la votación en las PASO del 13 de agosto, está obligado a participar de igual manera el 22 de octubre, según indica el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.Para consultar si se adeuda alguna multa hay que dirigirse a la web de la Cámara Nacional Electoral (CNE) e ingresar a la categoría "Registro de Infractores"."La tramitación de las solicitudes cursadas por esta vía se encuentra bajo exclusiva responsabilidad de la Secretaría Electoral del distrito Capital Federal", detalla la web del CNE.Para ingresar sólo se deberá ingresar el número de documento, el género y el distrito electoral, además de escribir el código de validación que solicite la página. Finalmente, hay que hacer clic en “Consultar” para corroborar si se adeuda alguna multa por no votar.Luego, se desplegará una lista con los tipos de justificaciones permitidos para no asistir el día de los comicios. Posteriormente, se debe adjuntar la documentación que acredite el motivo seleccionado en la etapa anterior, colocar el número de teléfono, una dirección de correo electrónico y hacer clic en la opción "Proceder".Generar la boleta de pago, si no está incurso en alguna de las causales del art. 12 del Código Electoral Nacional y/o se encuentra vencido el plazo para solicitar la justificación.Reclamar un pago efectuado, si no visualiza en el sistema el pago de la multa efectuada (los pagos se actualizan dentro de las 48 horas siguientes al momento en que se hace efectivo).Efectuar un reclamo, si tu situación no está correctamente registrada (por ejemplo, porque concurriste a votar y tenés el troquel que lo acredita, pero apareces como infractor en la consulta)En tanto, la multa por no votar puede abonarse directamente en la web de la Cámara Nacional Electoral (CNE) con cualquier medio de pago digital, o bien de forma presencial en cualquiera de las sedes del Banco de la Nación Argentina (BNA) en efectivo, con Mercado Pago o con transferencia bancaria.