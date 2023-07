Aldea Protestante: historia y cultura alemana en Entre Ríos

El micro "Espejo de Mi Tierra", transmitida por, está llevando a cabo un interesante recorrido por las Aldeas Alemanas de Entre Ríos, resaltando su relevancia histórica y cultural en la región. En esta ocasión, visitamos Aldea Protestante y dialogamos con Adriana May, una docente local, quien compartió valiosas perspectivas sobre esta comunidad.Adriana May expresó con entusiasmo: "Nací y me crié en la aldea, y he dedicado gran parte de mi carrera docente a este lugar". En cuanto a la Aldea Protestante, explicó que forma parte de las cinco aldeas, junto con Aldea Valle María, Spatzenkutter, Salto y San Francisco,A pesar de su origen religioso, May señaló que “no toda la población de la aldea profesa esta fe en la actualidad. La comunidad cuenta con dos iglesias, la evangélica del Río de la Plata y la iglesia Congregacional”.En relación a la importancia de preservar la cultura de los alemanes del Volga, Adriana hizo hincapié en la necesidad de transmitir y dar a conocer esta herencia cultural, a fin de evitar su pérdida. ", enfatizó.