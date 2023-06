“Si L-Gante no fuese tan famoso, no estaría preso”, dijo su madre

La madre del cantante Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, dijo hoy en las inmediaciones de la sede fiscal de General Rodríguez en la que será indagado que la causa que mantiene detenido a su hijo es "un tema de dinero y política", que "si no fuese tan famoso, no estaría preso" y que el denunciante "le clavó un puñal por la espalda"."Es una vergüenza que la persona que más de una vez le diste de comer con una mano, con la otra mano te esté clavando un puñal. El denunciante es el papá de amigos de Elián. Amigos de antes, de la vida", expresó esta mañana ante la prensa Claudia Valenzuela, mamá del músico, en el marco de un amplio operativo de seguridad con un vallado de cien metros a la redonda de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de General Rodríguez, ubicada en la calle Balcarce 315 de esa localidad.Sobre las medidas de seguridad dispuestas por las fuerzas policiales frente a la sede judicial, la mujer consideró a las mismas como "una aberración" y "una vergüenza".Por otra parte, la mujer aseguró que L-Gante es inocente del delito que se le imputa y vinculó la causa en su contra con "un tema de dinero y de política"."El señor es delegado municipal y la otra denunciante es su empleada. Distorsionó todas las palabras de la señora. Si mi hijo no fuese tan famoso, no estaría preso. Qué rápido hicieron un allanamiento, en menos de 15 días", comentó.Luego de ello, Claudia dio detalles del allanamiento que realizaron en su casa, sobre el cual mencionó que "solo secuestraron dos armas de juguete que son de Jamaica", su nieta e hija del cantante.Finalmente, Claudia cerró con un mensaje directo para L-Gante: "Le diría que lo amo y lo quiero mucho. Que fuerzas y va a salir todo para adelante. Estamos toda su familia, amigos y fans esperándolo afuera".