Detuvieron a L-Gante por "privación ilegítima de libertad y amenazas"

“Lo subió a un auto a punta de pistola”

La Policía Bonaerense detuvo hoy al cantante de cumbia Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, durante un procedimiento que se realizó en torno a una causa por "amenazas" y "privación ilegal de la libertad".El cantante de cumbia está imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de arma, amenazas simples y tenencia ilegítima de arma de fuego. Fue por un episodio ocurrido en mayo, a la salida de un boliche.De acuerdo a la denuncia efectuada el viernes por un joven de 30 años en la DDI de Moreno, el músico lo habría amenazado a punta de pistola, luego lo sacó del local bailable bajo intimidación y lo subió a un auto.La policía allana en estos momentos varias propiedades en Carlos Keen, el Barrio Bicentenario de General Rodríguez y en Francisco Álvarez en el country Banco Provincia. Según informaron fuentes del caso a TN, están buscando el arma utilizada para amedrentar a la supuesta víctima.La Policía Bonaerense allana varias propiedades en Moreno, General Rodríguez y Luján. Buscan el arma con la que el músico habría amenazado a los jóvenes a la salida del boliche.En la causa interviene la UFI N° 9 de Moreno - General Rodríguez, a cargo de la fiscal Alejandra Silvana Rodríguez, quien indagará al músico en las próximas horas en sede judicial.El abogado del denunciante, Leonardo Sigal, habló cony contó detalles de la acusación que formuló el joven de 30 años contra el músico. “El chico, de quien no voy a decir la identidad, sufrió privación ilegítima de la libertad y amenazas. Elián Valenzuela en persona lo subió a punta de pistola arriba de un auto y lo llevó a pasear por General Rodríguez”.Según el testimonio del letrado, L-Gante lo amenazó durante todo el camino y horas más tarde lo dejó abandonado en la puerta de una remiseria. “Lo tuvo 45 minutos privado de su libertad arriba del vehículo”, sostuvo.Sigal aseguró que dentro del auto había otra persona que era cómplice del músico, de quien no dio detalles sobre su identidad. “Viajaba otro tipo que es del séquito de él. Lamentablemente, tienen una actitud de la vida que no corresponde”.