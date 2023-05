Doctor remarcó la importancia de la donación de órganos: “Es un acto de amor”

La situación en 2023 y la comparación de Entre Ríos con el resto del país

. En ese sentido,habló con Gustavo Colli, nefrólogo que se desempeña en el Sanatorio La Entrerriana, para remarcar la importancia de donarlos.En primera instancia, insistió en la idea de conmemorar cada 30 de mayo: “”.Al mismo tiempo, contó cuántas personas donaron sus órganos desde que empezó a realizarse este tipo de procedimientos en 2005: “. La gran mayoría de cadavéricos, pero hay que tener en cuenta la donación en vida. Es fundamental porque se obtiene mejores resultados. Los pacientes tienen mejor calidad de vida. Está también la donación preventil, que es el trasplante antes del ingreso a diálisis que evita diálisis en un paciente. Eso es lo que intentamos generar en la población con este día que se celebra mañana”.. El Cucaier, que sería el regional del Incucai, históricamente ha sido el que más ha donado a todas las provincias en el tiempo., sostuvo el profesional médico.En este sentido, selañó que “hoy, desde que existe la Ley Justina, ya no hay que ir e inscribirse como donante. Somos todos donantes, salvo negación expresa. Lo único que hay que hacer es no negarse. Esto es una conversación familiar porque la decisión final siempre la tiene la familia, pero se habla y se charla con la familia diciendo ‘soy donante’ o ‘no me niego a ser donante’”.Asimismo, amplió: “”.Es un paciente trasplantado que tiene 60 año que detalló a Elonce su historia particular: “La experiencia mía es que ingresé en 2008 a hemodiálisis. Venía de un pre trasplante de un donante vivo, el cual duró 27 años de mi padre. En el 2010 entré nuevamente, estuve dos años haciéndome el tratamiento y, por intermedio de Cucaier, me salió un trasplante cadavérico. Me trasplanté acá hace 13 años y estoy muy bien, gracias a Dios”.Además, reiteró la idea del médico: “Sobre lo que significó para su existencia, lo asumió como “un cambio de vida total”. En ese sentido, acotó: “Estando en tratamiento uno tiene que venir tres veces por semana, estar cuatro horas y luego de que sos trasplantado te cambia totalmente”