Colectivos: extendieron la conciliación obligatoria y no hay paro este martes

El ministerio de Trabajo extendió por diez días más la conciliación obligatoria entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA ) y las empresas de colectivos y de esta forma, este martes hay servicio de colectivo de manera normal.Durante la audiencia virtual celebrada este lunes por la tarde no se alcanzó un acuerdo por el aumento de salarios de los choferes, pero Trabajo decidió extender la conciliación que estaba vigente desde el 18 de mayo.La determinación laboral, adoptada sobre el filo del vencimiento de la Ley 14.786 de conciliación,El paro había sido anunciado por la UTA, que reclama "una recomposición salarial urgente" para los choferes, el 22 de mayo pasado luego de no haber llegado a un acuerdo durante la reunión con el Ministerio de Transporte con cámaras empresarias.La conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo en torno al conflicto que mantiene el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA ) y empresas de colectivos vencía hoy y de no extender Trabajo la conciliación, al no haber arribado a un acuerdo, se preveía que la entidad sindical lleve a cabo el martes un paro de actividades de 24 horas.