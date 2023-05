El tiempo mejorará desde el viernes: qué pasará con la humedad y la temperatura

Sociedad Bajó el agua en rutas donde hubo cortes por las lluvias y el tránsito es normal

Tras el diluvio que generó lluvias superiores a 200 milímetros el miércoles en Entre Ríos, el meteorólogo Alejandro Gómez, pronosticó quey podríamos llegar a tener lluvias copiosas y tormentas sin descartar granizadas” en esa zona de Entre Ríos., señaló que hoy “en el centro mejora, es posible algunas lluvias débiles y tormentas eléctricas aisladas”. No obstante, persistirá la “abundante nubosidad con aire templado y húmedo”.Alertó que. A la noche el fenómeno más intenso afectaría al norte de Buenos Aires y el extremo sur de Santa Fe, donde “podría haber precipitaciones tan importantes como las que ayer tuvimos nosotros”.Gómez adelantó que “el viernes entraría, con vientos rotando al sur. Empezaríamos a sentir el descenso de temperatura, pero el alejamiento de la humedad no sería inmediato. Para nosotros, mejora durante la tarde con vientos del sur” y registros térmicos máximos de “entre 19 y 20 grados”.el sábado, con vientos del sur y cielo parcialmente nublado”, informó Gómez en. Y precisó que “”. Para la tarde se espera “cielo poco nuboso, vientos en disminución y muy fresco”.Para else pronostica “cielo poco nuboso, vientos débiles del sur.“A la noche del domingo la nubosidad aumenta. Esto persistirá el lunes, quizás con ligera inestabilidad. Baja posibilidad de alguna llovizna. Mejora el martes y quedaría una secuencia de dos o tres días con aire fresco y más seco, condiciones aceptables y cielo parcialmente nublado”, completó el meteorólogo.