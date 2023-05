Video: emotiva despedida de los médicos al joven argentino que murió en México

Internacionales Ataque con machete a tres jóvenes argentinos en la costa mexicana de Oaxaca

El joven argentino Benjamín Gamond fue despedido por médicos y enfermeros del hospital en el que lo atendieron en México.Entre aplausos, una larga caravana despidió al joven que fue atacado a machetazos en una playa de Oaxaca y las imágenes quedaron registradas en un video que se viralizó.“Te despedimos como un héroe”, escribió Facundo, hermano del joven fallecido en las redes sociales, en donde compartió el video del emotivo homenaje.En el video se pudo ver el momento en el que personal del hospital formó un pasillo y dejó pasar a la camilla en la que una enfermera retiraba al joven del establecimiento.La grabación dura un poco más de 40 segundos y a las imágenes las acompañó con un pequeño texto que le dedicó a su hermano: “Gracias Benja por ser lo que fuiste, todos vamos a aprender de vos”.“Gracias por todo hermanito, siempre fuiste una persona muy cálida y a pesar de que te vivía cagando a pedos siempre te amé y siempre lo daba todo por vos aunque estuviera embolado”, recordó.

El propio Facundo había difundido la noticia del fallecimiento de su hermano con un breve comunicado: “La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó”, escribieron sus familiares el lunes por la noche en una historia de Instagram.La víctima era oriunda de Córdoba y hace tiempo que estaba instalado trabajando en México. Desde ese destino, solía compartir imágenes en sus redes sociales disfrutando de las paradisíacas playas. Además de los viajes, Benjamín tenía varías pasiones: una de ellas era el skate, otra muy presente durante su adolescencia fue el rugby. Fue jugador en el Club Tala.En tanto, la Justicia de México le otorgó la prisión preventiva al joven de 21 años que atacó a machetazos a Gamond y a otros dos jóvenes argentinos.Se trata de Cruz Irving Martínez Flores, oriundo del estado de Guerrero, quien en ese momento estaba como instructor de surf en la ciudad de Oaxaca.