Falleció uno de los argentinos atacado con un machete en México

Benjamín Gamond, uno de los jóvenes que fue atacado a machetazos por un hombre en México, falleció este lunes a raíz de las graves heridas que sufrió.La información fue confirmada por la familia del joven, a través de Instagram. Gamond, de 23 años y oriundo de Córdoba, había sufrido una fractura de cráneo y había sido trasladado en un helicóptero sanitario a Ciudad de México.“La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró”, publicaron en una historia.“Agradecemos infinitamente toda la ayuda, colaboración, acompañamiento y amor recibido”, agregaron. “Pedimos sepan entender el momento y puedan respetar el dolor de la familia”, concluyeron.En tanto, Santiago Lastra y Macarena Elía González, los otros dos argentinos que viajaban con Benjamín, se encuentran fuera de peligro.Santiago, también oriundo de Córdoba, sufrió cortes en las manos y una fractura. Macarena, novia de Santiago y oriunda de Necochea, sufrió cortes profundos en la espalda.El violento episodio ocurrió en la comunidad de Chacahua Isla, municipio de Villa de Tututepec, en la costa del océano Pacífico.Allí, los dos jóvenes cordobeses, de 22 y 23 años, y la mujer oriunda de Necochea, de 29 años, estaban almorzando cuando fueron abordados por el desconocido que, sin mediar palabras, los atacó con un machete.“Estaban (los dos cordobeses y la joven mujer) en una plaza y un loco de mierda con un machete le pegó de atrás a él (Benjamín) y luego a sus amigos”, relató.Santiago y Macarena intercedieron para intentar salvarle la vida a Benjamín y sufrieron heridas de menor consideración.Oriundo de Córdoba, Benjamín jugaba al rugby en el Club Tala, quien también participó de una colecta para ayudar a la familia. Desde muy temprana edad compartía la misma afición con su amigo Santiago.Benjamín tenía 7 hermanos y su familia lo describió como “un pibe hermoso, bueno, humilde y amiguero”.Gamond sufrió una fractura de cráneo tras el violento ataque y este domingo había sido trasladado en un helicóptero sanitario a Ciudad de México. Falleció este lunes a raíz de las heridas.Este no era su primer viaje a México, ya que Benjamín se instaló en Tulum por segundo año consecutivo para trabajar durante la temporada en el área gastronómica de la costa este de la península de Yucatán y así ahorrar unos pesos. Santiago Lastra (22), su amigo de la infancia, lo acompañaba en este emprendimiento. Los dos, junto a Macarena Elía González (29), fueron víctimas del ataque.Su hermano mayor, Marcos, le contó en las últimas horas a Clarín que en el pasado hizo la misma experiencia en una isla de Estados Unidos. “Habitualmente son temporadas de 5 ó 6 meses. Como mi hermano no manejaba muy bien el idioma, prefirió ir a México. Por lo general, cuando termina la temporada se van a Europa o a Estados Unidos para seguir trabajando en el área gastronómica. Pero mi hermano prefirió volver a Argentina”, explicó, antes de conocerse la fatídica noticia.Al concluir el contrato en la paradisíaca Tulum, Benjamín y Santiago habían decidido emprender un viaje con el dinero que ganaron para conocer la otra costa, Oaxaca, en el litoral del Océano Pacífico. Macarena, la novia de Santiago, oriunda de Necochea, se sumó a las vacaciones. Pero a los dos días de haber arribado en el nuevo punto turístico, el destino empañó todos los planes: un hombre los atacó, sin motivos y de manera demencial.El segundo joven cordobés es Santiago Lastra, cuyo papá llegó durante la tarde-noche de domingo a México y dio a conocer un primer parte del estado de salud de los chicos, en un tono más que tranquilizador.“Hola, acabo de llegar a Puerto Escondido donde me encontré con Santi (su hijo y víctima del ataque) por suerte él está muy bien, tiene una herida en la mano y una fractura que ya está cosida y en recuperación”, comentó Fernando Lastra. Respecto de cómo están los otros chicos, sobre la joven de Necochea acotó que las heridas son más graves de lo que se había pensado, pero está en franca recuperación.El mismo joven llamó a su madre el viernes por la noche, desde el hospital y con el teléfono que le prestó una enfermera, y la puso al tanto de lo que pasó, contó el hombre en diálogo con“La amistad de Santi y Benja se remonta a la M8, allá por el año 2008. Eran, sin dudas, los más ‘peques’ de su división y, como dicta la norma, serían medio scrum. Tuve la suerte de entrenarlos y disfrutarlos en M8, M9, M13 y M14 y luego seguir acompañándolos hasta la pre y el plantel”, escribió el papá de Santiago en relación a la trayectoria de los jóvenes en el equipo de rugby del club Tala.A su vez, agregó en su cuenta de Instagram: “Inteligentes, temperamentales y siempre dejando todo en la cancha, se ganaron el respeto, la admiración y sobre todo el cariño de sus pares y entrenadores. Siempre disputaron la 9 y quizás eso los unió para siempre en una amistad hermosa”.