Video: iba por la vereda y se le cayó encima un árbol de gran porte

Un video registrado por una cámara de seguridad capturó el instante exacto en el que un árbol se precipitó sobre una mujer que caminaba por la zona de Moreno y Catamarca, este martes al mediodía en la ciudad de Rosario. Pese a la espectacularidad del impacto, la víctima sólo sufrió un traumatismo leve de cráneo sin pérdida de conocimiento, razón por la que fue derivada por una ambulancia del Sies al hospital Carrasco para una evaluación minuciosa.De acuerdo a las imágenes captadas, se aprecia cuando el ejemplar cede de raíz y el enorme tronco cede y cae de lleno sobre la cabeza y espalda de la mujer, quien pasaba caminando por allí, pero no logró esquivar el tronco; una secuencia digna de una película de Tim Burton, aunque en este caso no escapa a la realidad que atraviesa la ciudad cada vez que se desata un temporal.Afortunadamente, de acuerdo al video, el enorme tronco se partió en dos ni bien impactó en el cuerpo de la víctima, producto de su avanzado estado de deterioro, y eso pudo disminuir el daño que hubiera causado si ese segmento era macizo.Sucedió que la intensa lluvia precipitada sobre gran parte de la madrugada, las ráfagas y la antigüedad del árbol se transformaron en una verdadera trampa como también ocurrió en otras partes de Rosario.

En este caso, el siniestro afortunadamente no pasó a mayores, puesto que desde el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) confirmaron que sólo sufrió un traumatismo leve de cráneo, sin pérdida de conocimiento.Personal policial en primer término y médicos de una ambulancia del Sies atendieron a la mujer, quien acusaba fuertes dolores en la zona de la nuca y en una de sus piernas.“La semana pasada habían revisado el árbol desde el municipio y no hicieron nada”, cuestionó una vecina que estuvo presente cuando cedió el ejemplar sobre la mujer.Otra vecina del lugar destacó que la caída del árbol no fue casual. "Hay muchos árboles en igual situación. Ya se habían hecho varios reclamos porque se veía que se podían caer y nunca nadie hizo nada", se lamentó.Personal del Sies atendió a la mujer y la trasladó al hospital Carrasco para una posterior revisión minuciosa, a fin de descartar lesiones graves.