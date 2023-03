Murió una bebita cerca de Casa Rosada: su madre estaba en situación de calle

Una bebé de tres meses falleció durante la madrugada en las inmediaciones de Casa Rosada, según constató el Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una familia que estaba en situación de calle y que pasaba las noches sobre la avenida Paseo Colón a la altura de 157, casi a la altura del Ministerio de Economía.El cuerpo de la menor continuó en la zona hasta las 9 y fue cubierto por un gazebo color rojo instalado por la Policía de la Ciudad a la espera de los peritajes correspondientes de los médicos forenses.Lo que se pudo reconstruir del suceso en base a las explicaciones que la familia de la menor ofreció a oficiales de la Comisaría Vecinal 1 B de la Policía porteña, el hecho se produjo durante la madrugada, cuando al despertar se dieron cuenta de que la bebé presentaba dificultades para respirar, y no reaccionaba a los estímulos.Alrededor de las 5:15 acudieron en auxilio al personal de la Policía Federal Argentina que custodia la Casa Rosada que inmediatamente dio aviso al SAME. La guardia de la Fuerza Federal que custodia el Palacio de Gobierno cambia a las 6:30.Al llegar la fuerza de seguridad que responde al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, la menor se encontraban en su carrito, ya sin signos vitales. A priori, su cuerpo no presenta signos de violencia y aún tenía leche materna en su boca, según precisaron fuentes a NA.