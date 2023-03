El jefe de Gabinete y la pobreza: “nos duele. Asumimos nuestra responsabilidad”

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, expresó hoy que el Gobierno asume la "responsabilidad" que le cabe en el aumento del índice de pobreza en la Argentina, que alcanzó al 39,2%, y consideró que "está claro que la pobreza tiene una causa y es la inflación del segundo semestre del año"."No lo desconocemos y nos duele. Asumimos nuestra responsabilidad", dijo Rossi esta mañana a la radio online Futurock.Para el jefe de Gabinete, "está claro que la pobreza tiene una causa y es la inflación del segundo semestre del año"."Tuvimos índices altos con (el entonces ministro de Economía, Martín) Guzmán (en el inicio de la gestión de Alberto Fernández), luego la bajamos un poco, pero luego volvió a subir", describió Rossi.Por eso, evaluó que "está claro que afecta a los que tienen ingresos fijos y a los trabajadores informales que no tienen paritarias"."Es un indicador que nos duele, nos interpela para poner más energía en el trabajo", aseguró el jefe de Gabinete.El índice de pobreza alcanzó al 39,2% de la población económicamente activa al cierre del segundo semestre del pasado año, por encima del 37,3% de igual período del 2021, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).Consultado sobre el tema salarial, Rossi indicó que el "sistema de paritarias está abierto permanentemente" y agregó que "otra medida es materia de evaluación permanente, sobre todo para los sectores más afectados"."Ahora, la mayor energía la tenemos que poner en lograr un sendero descendente de la inflación", puso de relieve.En paralelo, manifestó que "en algunos casos tenemos atención permanente, como en el caso de las jubilaciones mínimas"."Nos pareció -puntualizó- que el último ajuste no era suficiente y lo acompañamos con un bono que representa un 20% o 25% de sus ingresos".De todos modos, aclaró que "no es que a partir de un indicador nos ponemos a pensar en cómo mejoramos los ingresos" e insistió en que lo que "necesitamos es un sendero descendente del proceso inflacionario, y las baterías (de medidas) que tomamos, algunas hacia la macro, otra que van a los controles de precios, apuntan a ese escenario"."Si logramos acortar esta brecha, tranquilizamos la macro y estamos en mejores condiciones para mejorar la inflación", ponderó el funcionario, quien en esta gestión fue ministro de Defensa y luego interventor en la Agencia Federal de Inteligencia."Pero, insisto, nos duele y asumimos nuestras responsabilidades. Tenemos un contexto de cuatro crisis: pandemia, sequía, guerra y la deuda con el FMI; son hechos externos a nuestra política. Y tenemos una caja de herramientas corta y Massa utiliza la totalidad de esas herramientas", reafirmó.Consultado sobre "precisiones sobre el precio de las divisas para ciertos productos", Rossi apuntó que "los dará a conocer cuando corresponda el Ministerio de Economía", al tiempo que aseveró que lo que "buscamos es fortalecer las reservas del BCRA".Asimismo, acerca de las últimas medidas económicas, explicó que la "decisión del dólar campo busca apresurar la liquidación de divisas para mejorar las reservas"."Escucho que se dice que el BCRA pierde reservas pero, en realidad, lo que hace es pagar importaciones, deudas, y eso crecimiento económico. Pero bueno, este escenario es complejo", especificó. Fuente: (Télam)