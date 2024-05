Un hombre murió carbonizado al incendiarse un taller

Foto 1/2 Crédito: El Doce TV Foto 2/2 Crédito: El Doce TV

Era la madrugada cuando todos dormían, pero una fuerte explosión despertó a una familia y vecinos de barrio Pueyrredón, en Córdoba. Después del estruendo, un taller quedó envuelto en llamas. Cuando tres dotaciones de bomberos lograron extinguir el fuego encontraron un cuerpo totalmente calcinado.



Un hombre de 79 años murió al incendiarse una habitación donde hacía trabajos de electrónica, según contó su sobrina Mariana a Arriba Córdoba, solía quedarse mirando series hasta altas horas de la noche y después iba a su casa a dormir.



La hermana de la víctima llamó desesperada a toda la familia para avisar que había ocurrido una desgracia. Las llamas eran enormes y no podía ingresar al taller para auxiliarlo.



“Mi mamá no escuchó ni un pedido de auxilio, fue todo muy rápido”, lamentó Mariana. Si bien aún es materia de investigación las causas del incendio, la sobrina no descarta que haya sido algún desperfecto de una garrafa con pantalla que su tío usaba para calefaccionar el ambiente.



El subcomisario Silvio Montero de la Dirección de Bomberos detalló que el lugar donde ocurrió el siniestro era de unos 100 metros cuadrados y quedó destruido. Incluso el fuego devoró hasta a un auto.