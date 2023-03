Aumentan los casos de dengue en Santa Fe: la mayoría son autóctonos

La provincia de Santa Fe ya registra 3606 casos de dengue, en su gran mayoría en el nordeste del territorio. En las principales ciudades, como Rosario y Santa Fe, la situación está más tranquila, aunque la tendencia también es a la suba.



El departamento General Obligado es el que lidera la tabla de casos, con 2755 confirmados. Las Toscas, Villa Guillermina y Reconquista son las localidades más afectadas. También, aunque en menor medida, San Antonio de Obligado, Villa Ocampo, Avellaneda y Florencia. También el departamento San Cristóbal suma enfermos de dengue. Allí hay 293 confirmados, la gran mayoría de los casos en la localidad de Ceres.



En el departamento Rosario, en tanto, son 195 casos confirmados, de los cuales 189 son de Rosario, además de 4 casos en Pérez, 1 en Funes y 1 en Granadero Baigorria.



El resto se distribuye entre el departamento Castellanos, con 172 casos (la abrumadora mayoría de ellos en Rafaela), el departamento 9 de Julio, con 96 casos confirmados (el grueso en Villa Minetti), el departamento La Capital con 55 casos (Santa Fe liderando el ranking).



Apenas 40 casos registran en total si se suman los enfermos dispersos en los departamentos de Vera, Caseros, San Martín, General López, Las Colonias, Belgrano, Iriondo, San Javier, San Lorenzo y Constitución.



"Ahora son casos mayoritamente autóctonos, pero empezaron como casos importados, de la mano del brote en Paraguay, también en Brasil y Bolivia", destacó la ministra de Salud provincial Sonia Martorano, quien aclaró que no hay personas internadas por esta causa. "En una época en donde la migración de las personas volvió a la normalidad, hay más tránsito", fundamentó, a la hora de explicar por qué los focos de la enfermedad van moviéndose.



La funcionaria admitió que "hay un fallecido de Reconquista de 77 años con comorbilidades", pero aclaró que el caso es por ahora "altamente sospechoso" aunque no confirmado. "La muestra está para corroborarla en el laboratorio central", precisó.



Por su parte, el secretario de Salud rosarino Leonardo Caruana, remarcó que de los 189 casos en la ciudad Rosario, "la mayoría son sin antecedentes de viaje, solo 11 con antecedentes de viajes al norte de Santa Fe, Bolivia y Brasil".



"Tenemos el vector y están dadas las condiciones climáticas. El dengue no es una enfermedad rara en América latina, vino para quedarse", remarcó. Por eso pidió no olvidar la importancia del trabajo preventivo.



Dengue: síntomas y recomendaciones

Las personas que presenten fiebre y otros síntomas como dolor de cabeza y de cuerpo, y piensen que puede tener dengue, deben consultar precozmente al médico y no automedicarse. Además, colocarse repelente cada 4 a 6 horas mientras dure la fiebre y encender espirales en los ambientes de su domicilio.



Recomendaciones para personas que realizan viajes donde hay circulación de Dengue o Chikungunya: extremar las medidas de prevención contra las picaduras del mosquito Aedes aegypti, si una persona que viajó a estas áreas presenta a su regreso a la Argentina (y hasta 2 semanas después) fiebre acompañada de dolor de cabeza, somnolencia, dolor muscular o en articulaciones, dolor detrás de los ojos, sarpullido, sangrado de encías, es fundamental activar la sospecha por arbovirosis. Por eso, se recomiendan las siguientes medidas: acercarse lo antes posible a un centro de salud para realizar la evaluación correspondiente, no automedicarse (algunos antiinflamatorios como el ibuprofeno o la aspirina pueden agravar el cuadro clínico), usar medidas de protección personal (como repelentes, barreras físicas como mosquiteros en puertas y ventanas y medidas de aislamiento dentro de la vivienda) para evitar contagiar a otras personas.



Es importante recordar que los síntomas pueden aparecer hasta 2 semanas después del viaje. Cumplir con las indicaciones médicas y concurrir a control al centro cercano a su domicilio. Mantenerse en su domicilio y no concurrir al trabajo ni realizar visitas hasta el alta. Restringir las visitas. Eliminar de su casa objetos que puedan servir de reservorio para los huevos de mosquitos. Se refuerza a la población la necesidad y responsabilidad de tomar las medidas para evitar la proliferación de mosquitos transmisores del dengue, para protegernos, cuidar a la, barrio y ciudad.



Se solicita no acumular basura. Tirar latas, botella, neumáticos y todo recipiente inservible.Tapar tanques y depósitos, herméticamente. Colocar boca abajo baldes, palanganas y todo recipiente útil. Cambiar el agua de bebederos de animales y floreros cada 3 días. Eliminar el agua de porta-macetas y platos. Mantener patios y jardines ordenados y desmalezados. (La Capital)