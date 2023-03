Sociedad La impactante imagen satelital del calor extremo en Sudamérica

El frente frío provenientes desde la Patagonia empezará a avanzar hacia el centro y norte del país, trayendo un poco de alivio luego de tres semanas agobiantes.", explicó el meteorólogo José Luis Stella, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)."El bloqueo está más corrido hacia el norte, por eso por suerte en los próximos días, no lo normal del otoño, porque el bloqueo sigue", dijo el especialista al diario"Por supuesto que lo que estamos atravesando en marzo es excepcional, nunca antes visto, por lo menos en CABA, GBA, resto de Buenos Aires, sur del Litoral, Cuyo y el NOA. Con temperaturas realmente muy altas para la época. Todo esto luego de cuatro meses de calor extremo. Así que, dentro de las probabilidades meteorológicas,, sino que eso de va determinando en los informes semanales", aclaró Stella., como pasó en marzo en el norte de Buenos Aires y el extremo sur de Santa Fe y de Entre Ríos, mientras que la máxima media fue hasta 10 grados superior a lo normal (en el norte de Buenos Aires y el extremo sur de Santa Fe y de Entre Ríos)", declaró Stella.Por ello, no se sabe hoy exactamente cuántos grados extra de temperatura habrá en el otoño porque el informe trimestral del SMN no pronostica extremos, sino la probabilidad de que una estación sea "más cálida", "más fría", o "normal".