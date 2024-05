Dónde se jugaron las diez boletas ganadoras del Quini 6: uno es de Entre Ríos

No hubo ganadores en los importantes pozos millonarios del Quini 6 tras el sorteo realizado el pasado domingo y desde la Lotería de Santa Fe confirmaron aSi bien, los grandes pozos quedaron vacantes porque no se registraron ganadores, en la. Los ganadores acertaron los cinco siguientes números: 05-04-38-37-17-31 y se repartieron más de $115 millones.A lo largo de todo el territorio argentino los afortunados apostadores, se adjudicaron más de $11,5 millones cada uno e hicieron sus apuestas en las siguientes localidades:-La agencia Nº 722-000 de la localidad de Calabacilla (departamento Concordia) de la provincia de Entre Ríos.-La subagencia Nº 6477-026 de la ciudad de Santa Fe y la Nº 8216-026 de la localidad de Esperanza, ambas de la provincia de Santa Fe.-La agencia Nº 814-003 de la capital salteña.-La agencia Nº 100288-000 la localidad de Merlo, de la provincia de San Luis.-La agencia Nº 71074-000 de la localidad de Avellaneda ; la Nº 72839-000 de Valentin Alsina; la Nº 73332-000 de la localidad de Chascomus; la Nº 75015-000 de Jose C. Paz; y la Nº 75567-000 de Ituzaingó, todas de la provincia de Buenos Aires.