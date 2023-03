El dato que complica la situación del hijo de Ramón Díaz en la justicia

Sociedad Se conocieron algunos detalles del accidente que sufrió el hijo de Ramón Díaz

Mientras sigue la investigación por el trágico choque protagonizado por el hijo de Ramón Díaz, Michael Díaz, el exfutbolista aún permanece internado y en estado de shock por el accidente que provocó y en el que murieron su esposa y el conductor del auto contra el que impactó de frente.Todo parece indicar que DíazDe acuerdo con los datos que provienen de fuentes tribunalicias la colisión frontal que provocó la muerte de dos personas se produjo por varios factores que complican a Michael, según señalaEn cuanto a la cobertura del seguro,quien realiza esta maniobra va a contramano.Si bien es motivo de investigación, testigos declararon que Michael Díaz (exjugador de San Lorenzo cuando su papá dirigió al equipo en 2007/2008), iba a bordo de la RAM en sentido hacia 9 de Julio, momento en el que habría invadido el carril contrario y cuando se encontró de frente con el utilitario se tiró a la banquina y allí se habría producido la colisión fatal debido a que el conductor de la Kangoo también maniobró hacia el mismo lugar.Producto de la colisión murió Bárbara Oliver, de 32 años, la esposa de Michel Díaz. La mujer no llevaba puesto el cinturón de seguridad. También falleció Aldo Flaqué, un comisionista de 65 años que vivía en la ciudad de 25 de mayo y que estaba viajando por trabajo.La Fiscalía informó que hay dos testigos judicializados que declararon en la causa, pero no habrían visto el impacto en sí.La información del peritaje de la Renault Kangoo que conducía Aldo Flaque, quien falleció, indica que cuando se encontró con la camioneta 4x4 de Michael Díaz al frente, hizo lo que le señala la Ley de Tránsito: tirarse a la banquina.El hijo de Ramón, en tanto, al darse cuenta que no podría hacer el sobrepaso, quiso incorporarse a su carril en su mano, pero esto ya no era posible y ocasionó la fatalidad. “Se tiró espontáneamente y sorprendió al otro conductor que no tuvo tiempo a realizar la maniobra de esquive”, explicaron.