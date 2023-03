Víctima de Constantino dijo sentir “alivio y un poco de paz” tras la condena

El intendente de Gilbert (departamento Gualeguaychú) Ángel Fabián Constantino fue condenado este lunes a 14 años y 6 meses de prisión efectiva por tres abusos sexuales agravados con acceso carnal y otro de lesiones leves en contexto de violencia laboral y de género, hechos que fueron debatidos en 10 audiencias que se desarrollaron en el mes de febrero.sentir “alivio y un poco de paz, que era lo que queríamos recuperar”. “Ha sido un día intenso con muchas emociones”, rememoró el diálogo con el programaEn la oportunidad, Aguirre dio cuenta que, junto a Verónica Portillo y Norma Santos, fueron “muy cuestionadas y no nos preguntaban si la causa iba a prosperar, simplemente nos decían que nuca se iba a hacer justicia porque a él nadie la iba a hacer nada”.“Pero cuando pude denunciarlo, no me importó lo que decían porque fui a buscar justicia por algo que viví, y la tuvimos”, sentenció la víctima del intendente.