Calor, pero empieza a inestabilizarse: cómo estará el tiempo durante esta semana

Sociedad Hasta cuándo puede extenderse la ola de calor que no da tregua en la región

Durante esta semana el calor seguirá, aunque bajo condiciones más nubosas e inestables, por lo cual el tiempo estará más propenso a la formación de precipitaciones aisladas.Hoy la temperatura tendrá poco cambio en el área central y norte del país, con circulación de viento del sector norte/noreste, lo que también estará aportando aire húmedo.. Así, los registros térmicos seguirán bastante por encima de 30°C, pero tras la jornada de hoy ya no llegarían a los 38 como ha ocurrido en estos días.. El nivel rojo es la máxima alerta dispuesta por el organismo meteorológico e indica que las temperaturas en esa zona pueden ser "muy peligrosas y afectar a todas las personas, incluso a las saludables", por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (entre las 10 y las 16). En igual situación están zonas de Corrientes y de Buenos Aires.El resto de la provincia de Entre Ríos se encuentra bajo advertencia naranja que implica “efecto moderado a alto en la salud. Pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”.. Este efecto podría generar algunas lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y leves descensos de temperatura. A partir de la segunda mitad de la semana la presencia de precipitaciones aumentaría hasta llegar al fin de semana cuando se espera una baja de los registros algo más pronunciado.Respecto a la inestabilidad en Entre Ríos, el meteorólogo Alejandro Gómez, ya había adelantado que se haría presente desde el martes, pero aclaró que “no se trata de un sistema frontal., pero podrían producirse “lluvias y tormentas con lento desplazamiento” el miércoles.“La inestabilidad y cobertura nubosa espesa haría que las temperaturas desciendan. Pero el residual de humedad haría que la sensación térmica se sienta más pesada”, advirtió el especialista.Estimó “nuevas condiciones de inestabilidad jueves y viernes”.Enseguida adelantó:“El calor seguirá por varios días. La incidencia del sol es un poquito más oblicua, por lo que, con estas condiciones, por más que tengamos la masa de aire cálido sobre nosotros, los 38 grados no se van a superar”, completó Gómez enAsí,Las causas del fenómeno están establecidas: “Con el anticiclón proveniente del océano Atlántico sur muy intensificado en superficie, que aporta viento norte y humedad al centro del país y condiciones de bloqueo atmosférico en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la franja central del país, se impide el ingreso de aire más frío a la región y hace que las temperaturas sean persistentemente muy altas para la época del año”, explican desde el SMN.Estas condiciones no solo elevan la temperatura máxima hasta los niveles históricos, sino que también aumentan la mínima.