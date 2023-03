Ola de calor: cómo estará el fin de semana y cuándo llegará la inestabilidad

Sociedad La ola de calor se intensifica con temperaturas que serán más extremas

Cómo estará el fin de semana y cuándo llegará la inestabilidad

El meteorólogo Alejandro Gómez ratificó la continuidad de las jornadas de calor, aunque indicó que “con el aumento de la nubosidad las temperaturas podrían amortiguarse un poco”, la semana próxima “pero los descensos no son importantes”.Durante el programaseñaló que “las perspectivas no son muy prometedoras. Esta situación que estamos manteniendo desde hace algunos días tiende a mantenerse”Precisó que una serie de factores inciden en esto: “La masa de aire cálido sin demasiado desplazamiento se debe al predominio de un sistema de altas presiones en niveles medios atmosféricos que mantiene el aire comprimido sobre nuestra zona. El mismo hace como inhibidor de la nubosidad y bloquea las condiciones de inestabilidad que podrían llegar hasta nosotros”.Luego de afirmar que por varias jornadas “no tendremos modificación de masa de aire”, señaló que “en gran parte de la provincia. Hay que agregarle que la humedad está relativamente alta, por lo que la”.Respecto al fin de semana, Gómez pronosticó que “. Las temperaturas estarían cercanas a los 39 grados”., “posiblemente la nubosidad aumente en forma parcial y amortigüe un poco las temperaturas. Tal vez a la tarde tengamos un poquito más de viento del noreste o norte. En líneas generales no esperamos mucha modificación”.Será “un fin de semana caluroso a muy caluroso, con alta sensación térmica”, resumió.“repetiríamos la misma situación con un poquito de viento y, posiblemente la atmósfera a la tarde se vea brumosa. Se estaría observando que, posibilitando que”.Aclaró que “no se trata de un sistema frontal., pero podrían producirse “”.“La inestabilidad y cobertura nubosa espesa haría que las temperaturas desciendan. Pero el residual de humedad haría que la sensación térmica se sienta más pesada”, advirtió el especialista.Estimó “nuevas condiciones de inestabilidad jueves y viernes”.Enseguida adelantó: “Gómez consideró que las actuales “no son temperaturas extraordinarias, pero sí lo son los días consecutivos con más de 36 grados. No recuerdo un verano con tanto calor”.“El calor seguirá por varios días. La incidencia del sol es un poquito más oblicua, por lo que, con estas condiciones, por más que tengamos la masa de aire cálido sobre nosotros, los 38 grados no se van a superar”, completó Gómez en