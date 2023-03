Temperaturas extremas y tormentas: las provincias en las que rigen alertas

Sociedad El calor se intensifica y el alcance del sistema frontal débil será limitado

Las temperaturas extremas continúan en la ciudad de Buenos Aires y algunos municipios del conurbano bonaerense, donde rigen una alerta roja, y en gran parte de las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires que también se encuentran bajo advertencias por calor, informó el Servicio Metereológico Nacional (SNM).Además del distrito porteño, las otras localidades que se encuentran bajo alerta roja son Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Merlo, Brandsen, Cañuelas, Magdalena, San Vicente, Berisso, Ensenada, La Plata, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes, en la provincia de Buenos Aires.Además, el centro y oeste de la provincia de Entre Ríos y el norte de Buenos Aires presentan alertas naranjas por temperaturas extremas, que pueden ser "muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo".En Paraná se esperan máximas de 36 grados y en Campana, al norte de la provincia de Buenos Aires, de 34.En tanto, gran parte de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires se encuentran bajo alerta amarilla, que implica un efecto "de leve a moderado en la salud de las personas", especificó el SMN.En la capital cordobesa se prevén máximas de 35 grados, mientras en Santa Fe de 36."Este viernes se espera un leve descenso de temperaturas ya que en el transcurso del día va a avanzar un frente frío que va a hacer que el viento rote al sur y desciendan un poco las temperaturas", dijo la metereóloga del SMN Cindy Fernández.También explicó que este "alivio" durará entre el viernes y el sábado ya que "el domingo vuelve el viento norte y las temperaturas suben con máximas entre los 32 y 35 grados".Ante las altas temperaturas, el Ministerio de Salud difundió una serie de recomendaciones como el uso de protector solar, hidratarse, consumir agua aún cuando no se sienta sed, usar ropa holgada, evitar exponerse al sol, usar gorro, consumir frutas y verduras y evitar la actividad física intensa.Las provincias de La Pampa, Mendoza, San Luis, Río Negro y Chubut se encontraban hoy bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, que podrán ser acompañadas de intensas ráfagas y caída de granizo, informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).Las zonas afectadas son el sur de San Luis, el centro y este de Mendoza, gran parte de La Pampa, el este de Río Negro y algunas pocas localidades del noreste de Chubut.Según el reporte del organismo, se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos.La precipitación acumulada será entre 15 y 30 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual, indicó el SMN.En estas zonas, el organismo recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.