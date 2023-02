Juez que encarceló a los rugbiers: “Fernando fue abrazado como símbolo de paz"

Policiales Se conocerá este lunes la sentencia de los rugbiers por el crimen de Báez Sosa

A horas de la lectura del veredicto a los imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa,, el juez de Garantías que decidió mantener a los rugbiers en prisión preventiva y elevó la causa a juicio, habló por primera vez sobre este caso que impactó a toda la sociedad argentina.Según explicó el magistrado encargado del Juzgado N°6 de Villa Gesell en diálogo con, su vínculo con la causa comenzó cuando recibió un llamado del fiscal en turno, Walter Mércuri, el mismo 18 de enero, a las 7 de la mañana. "Eran chicos atacando en patota a una sola persona en un lugar donde debía haber diversión", expresó Mancinelli.Respecto a las pruebas del crimen, Mancinelli hizo hincapié en quey que, a pesar de los elementos contundentes que aparecen en las imágenes, como la seña de muerte que hacecon su cuello, "no implica que el caso sea distinto para un juez y para un juzgado"."Es fundamental que cada juez tome cada causa con empatía. Sin empatía no se puede analizar., añadió el funcionario judicial.En este sentido, la tecnología jugó a favor para esclarecer como se llevaron a cabo los hechos. "En este caso en concreto, gran parte de las pruebas surgió de las cámaras y de los teléfonos celulares de personas que grabaron secuencias del hecho, así como de los celulares de los acusados. Uno, incluso, grabó parte del ataque mortal", remarcó.También, el juez de Garantías se refirió alel joven que había sido falsamente incriminado por Máximo Thomsen. En tanto, Mancinelli sostuvo que en aquel momento había razones más que suficientes para creer que podría haber participado en el hecho y que podía profugarse. Sin embargo, gracias al trabajo de la fiscalía, a los pocos días Ventura fue desvinculado de forma definitiva de la causa."Comprendo el dolor que pasó Pablo y toda su familia, pero, manifestó.Por último, el magistrado planteó que el crimen atravesó a la sociedad por completo porque sus características no pasaron desapercibidas. "La gente vio en Fernando a sus hijos, a sus hermanos. La sociedad ya no tolera la violencia, la prepotencia.concluyó.