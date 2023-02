Se conocerá este lunes la sentencia de los rugbiers por el crimen de Báez Sosa

Policiales Los ocho rugbiers recibieron la visita de sus familiares antes de la sentencia

El encargado del fallo será el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de la ciudad de Dolores, integrado por María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia, el cual determinará si hace lugar a la carátula con la que llegaron al juicio, coautores del delito deo si impone otra.Los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García y el particular damnificado, encabezado por los abogados Fernando Burlando y Fabián y Facundo Améndola, sostuvieron esa carátula en sus alegatos.En caso de que ese delito no sea contemplado, existen otros que también podrían recaer sobre, más allá que el abogado defensor, Hugo Tomei, pidió la absolución de todos.Tomei sostuvo que existió una "incongruencia" entre la imputación original con la que llegó a juicio y la que la fiscalía planteó en su alegato, pidió la nulidad del secuestro de los celulares y prendas de vestir de los imputados al momento de ser detenidos, y dedicó parte de su argumentación a cuestionar distintos procedimientos de la causa y el tratamiento mediático recibido por el hecho.En relación a otras condenas, podría ser por "homicidio simple con dolo eventual", es decir que los acusados debieron haberse representado que, al estar golpeando de esa manera a Báez Sosa, podrían ocasionarle la muerte y, pese a eso, continuaron con su accionar.En este caso, la pena iría de 8 a 25 años, dependiendo una serie de factores a resolver para imponer la cantidad de años correspondiente.En este caso, las penas irían de los 3 a los 6 años de prisión, por lo que si les dan el mínimo se irán a la casa, ya que no es de cumplimiento efectivo y además ya llevan tres años encarcelados con prisión preventiva y eso permitiría que también sean liberados con la máxima pena.Asimismo, Tomei en su alegato solicitó que también podría entrar la carátula de un "homicidio en riña", que va de los 2 a los 6 años de prisión, por lo que se irían a su casa también.Los ocho acusados se encuentran en la Unidad 6 de Dolores desde el 1 de enero pasado por el inicio del juicio, en el que hubo 87 testigos en 13 audiencias, mientras que durantes todo este tiempo estuvieron en Melchor Romero.El miércoles pasado los rugbiers recibieron la última visita en Dolores antes de conocerse el veredicto.