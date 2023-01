Pocas veces visto: imágenes de la impresionante caída de granizo en San Luis

Varios heridos, autos completamente destrozados y un festival suspendido. Esas fueron algunas de las consecuencias que dejó una fuerte tormenta con granizo superior al tamaño de pelotas de tenis que azotó durante la noche de este jueves la ciudad de Villa Mercedes, en San Luis.

El caos comenzó minutos antes de las 23. La lluvia, el viento y las piedras de hielo sorprendieron a los vecinos de la localidad, especialmente a quienes estaban disfrutando de la 34° Fiesta Nacional de la Calle Angosta y que corrieron desesperados en busca de refugio. Según la prensa local, habría un muerto: un hombre de 70 años que se encontraba en el lugar y que sufrió una insuficiencia cardíaca.En su primera noche, el festival tuvo que ser suspendido. Muchas de las personas que estaban en el predio recibieron fuertes golpes a causa del granizo. Los más graves, con heridas principalmente en la cabeza, tuvieron que ser atendidos por bomberos voluntarios de El Fortín y por personal de Defensa Civil.

un desastre el granizo en Villa Mercedes nunca ví algo así pic.twitter.com/xK3lfk2ljk — chavong (@le_malingenie) January 27, 2023

El #granizo que cayó en Villa Mercedes, San Luis, fue IMPRESIONANTE. Tamaños superiores a 8 y 9 cm de diámetro. Excelente cobertura de @Josebianco10. Seguir alertas del @SMN_Argentina



Video | Lucas BJ. #ReDespiertos @todonoticias. pic.twitter.com/Sj7PGHy0wM — Santiago Corinaldesi (@sgocorinaldesi) January 27, 2023

Los vehículos estacionados en la zona también se vieron afectados. Según los medios locales, alrededor del 80 por ciento de los autos terminaron con algún vidrio estallado o roto por completo, así como también con abolladuras en la carrocería.Los vecinos afectados comenzaron a difundir fotos y videos de las pelotas de hielo, sorprendidos por su tamaño. En las imágenes mostraron que las piedras no eran lisas, sino que tenían una suerte de pinchos.Es características particular hizo que el granizo se convirtiera en más peligroso y dañino. Muchos de los heridos fueron trasladados a diferentes centros de salud, en especial al Policlínico Regional Juan Domingo Perón.El temporal también provocó cortes de luz en varias zonas de la ciudad, así como también calles inundadas y árboles caídos.La Municipalidad informó que el temporal ya terminó de pasar por la ciudad. Por eso, miembros de Control Urbano, Defensa Civil, Bomberos y equipo de tránsito recorren las calles para evaluar los daños y asistir a los damnificados.Además, recomendaron a la población no salir de sus hogares y evitar circular por las calles hasta que amanezca, señala Clarín.